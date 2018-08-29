Пожар произошел на борту пассажирского лайнера в Греции

Пламя вспыхнуло на борту пассажирского лайнера в Греции, направлявшегося в порт города Ханья на острове Крит. В результате случившегося была эвакуирована тысяча человек.

По предварительным данным, в гараже парома, где находилось 80 грузовых и 125 легковых машин, загорелся грузовик. Как информирует газета Proto Thema, экипаж оперативно ликвидировал возгорание. Было принято решение возвратиться в Пирей. Паром по пути в порт отправления сопровождали два пожарных судна.

Всего на борту лайнера "Элефтериос Венизелос" компании ANEK находились 875 пассажиров и 141 член экипажа. Пострадавших нет.