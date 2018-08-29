Правообладатель Ждуна отсудил 8,6 миллиона рублей у "Мегафона"

Правообладатель образа Ждуна отсудил у компании "Мегафон" 8,6 миллиона рублей за нарушение прав на произведение искусства.

Исковые требования удовлетворены частично. Изначально правообладатель образа Ждуна – компания "Си Ди Лэнд контакт" – требовала от компании "Мегафон" 10 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Это не единственный иск со стороны правообладателей Ждуна. Ранее компания "Си Ди Лэнд контакт" подала иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга к производителю игрушек "Играмир". Всего от авторов Ждуна получены десятки исков в арбитражном суде Москвы. И пока арбитры на стороне правообладателя.

Ждуна создала голландская художница Маргрит ван Брифорт. Эта скульптура является символом затянувшегося ожидания. Ждун своей бесформенной серой фигурой отчасти напоминает человека, отчасти морского слона. В 2017 году Ждун стал популярным мемом.