Приоритеты инвестирования названы для компаний из "списка Белоусова"

Государственные проекты, на которые помощник президента РФ Андрей Белоусов предлагает направить инвестиции бизнеса, могут быть разделены на три приоритетные группы.

Предполагается, что в первую группу войдут проекты, которые компании разработали, но не смогли реализовать. Еще две группы – это региональные проекты государства и проекты компаний на территориях их присутствия. Может быть создана и четвертая группа – "глобальные мегапроекты".

Об этом шла речь во вторник в Российском союзе промышленников и предпринимателей на первом рабочем совещании в рамках инициативы Андрея Белоусова о вовлечении компаний в общественно важные проекты, сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники.

До 31 августа будет определен состав рабочей группы из представителей власти и бизнеса, которая должна разработать финансовые модели участия компаний в реализации приоритетных государственных проектов.

В группу могут войти вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Обсуждалось участие других министров и собственников компаний из "списка Белоусова". Компании, не вошедшие в "список", могут быть также привлечены к дискуссиям. В частности, речь шла о "Роснано", "Россети" и "Ростелекоме".