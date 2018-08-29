Приставам передали документы для взыскания с Улюкаева 130 млн рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы направил столичному управлению Федеральной службы судебных приставов исполнительный лист на взыскание с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева присужденного штрафа. Напомним, экс-чиновник был осужден за получение взятки к 8 годам колонии со штрафом в 130 миллионов рублей.

Интересно, что в суд обратились адвокаты Улюкаева с заявлением об исполнении решения о взыскании с него 130 433 400 рублей в доход государства. Поскольку пока не выплачен штраф, все счета их подзащитного и многие объекты недвижимости арестованы.

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль пояснила "РГ", что еще в конце июня суд обратил к взысканию штрафа денежные средства, находящиеся на арестованных счетах Улюкаева. Как следует из постановления, остальное имущество осужденного будет освобождено от ареста автоматически после выплаты штрафа.

Согласно решению суда, до выплаты штрафа арест на имущество - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративная закладка из серебряного сплава - должен быть сохранен.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Алексея Улюкаева виновным по части 6 статьи 290 УК РФ - в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, как записано в тексте приговора суда, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Как заявлял прокурор в суде первой инстанции, в октябре 2016 года Улюкаев потребовал взятку за положительный отзыв на сделку по покупке акций "Башнефти", угрожая в случае отказа препятствовать отрицательными заключениями законным действия компании по иным ее сделкам. Экс-министр в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор экс-главе Минэкономразвития, признав решение суда первой инстанции по сути обвинения законным и обоснованным.