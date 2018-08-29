Приставам передали документы для взыскания с Улюкаева 130 млн рублей

Новости

Участница Spice Girls стала лечиться от чрезмерного пристрастия к сексу 13:29
Скончался главный тренер гандбольного клуба "Лада" Левон Акопян 13:26
Жара в Москве побила рекорд века 13:23
На границе Крыма задержан лишенный паспорта гражданин Украины 13:15
В Москве из-за жары начали раздавать воду на семи станциях МЦК 13:15
Минтруд России утвердил порядок выдачи знака "Инвалид" 13:15
В Ярославле задымился вагон с серой 13:15
Видео: У базы стратегических подлодок США взорвали мину 13:12
В Поморье вспыхнул газопровод 13:11
Минск: Владимир Макей принял нового временного поверенного в делах США 13:05
В подмосковном Жуковском у гастарбайтера в сумке нашли 9 кг марихуаны 12:58
В Заполярье нашли четвертого погибшего на Иовском водохранилище 12:57
В Перми при взрыве топливного бака локомотива погиб сварщик 12:55
Спрос россиян на паспортные программы Кипра и Мальты вырос на 40% 12:50
Приставы компенсируют жительнице Зауралья сорванный отпуск 12:44
В Татарстане задержали подростка, подозреваемого в избиении мужчины 12:37
В Петербурге подростков задержали за беспорядки в Таврическом саду 12:35
Суд отпустил вице-мэра Оренбурга под домашний арест 12:32
В Калуге мужчину раздавило лифтом 12:32
ЦБ: Чаще всего вклады в России открывают пенсионеры 12:26
Прототип внедорожника Aurus появится в начале 2019 года 12:24
Двенадцать пострадавших в Анталье туристов выписаны из больницы 12:22
На Кубани во дворе частного дома обнаружили тело подростка 12:05
Трамп призвал ФБР принять меры в связи со взломом почты Клинтон 11:58
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по "террористам" на Урале 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
29.08.2018 12:14
Рубрика: Происшествия

Приставам передали документы для взыскания с Улюкаева 130 млн рублей

Текст: Владимир Федосенко
Замоскворецкий районный суд Москвы направил столичному управлению Федеральной службы судебных приставов исполнительный лист на взыскание с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева присужденного штрафа. Напомним, экс-чиновник был осужден за получение взятки к 8 годам колонии со штрафом в 130 миллионов рублей.

Интересно, что в суд обратились адвокаты Улюкаева с заявлением об исполнении решения о взыскании с него 130 433 400 рублей в доход государства. Поскольку пока не выплачен штраф, все счета их подзащитного и многие объекты недвижимости арестованы.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Улюкаева

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль пояснила "РГ", что еще в конце июня суд обратил к взысканию штрафа денежные средства, находящиеся на арестованных счетах Улюкаева. Как следует из постановления, остальное имущество осужденного будет освобождено от ареста автоматически после выплаты штрафа.

Согласно решению суда, до выплаты штрафа арест на имущество - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративная закладка из серебряного сплава - должен быть сохранен.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Алексея Улюкаева виновным по части 6 статьи 290 УК РФ - в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, как записано в тексте приговора суда, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Генералу ФСБ Феоктистову вернули $2 млн, переданных Улюкаеву в виде взятки

Как заявлял прокурор в суде первой инстанции, в октябре 2016 года Улюкаев потребовал взятку за положительный отзыв на сделку по покупке акций "Башнефти", угрожая в случае отказа препятствовать отрицательными заключениями законным действия компании по иным ее сделкам. Экс-министр в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор экс-главе Минэкономразвития, признав решение суда первой инстанции по сути обвинения законным и обоснованным.

Происшествия Правосудие Суд Уголовное дело Алексея Улюкаева
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Московский международный автомобильный салон
Минтруд России утвердил порядок выдачи знака "Инвалид"
Австрийские СМИ назвали три причины популярности Путина
Сервис "Яндекс.Видео" может быть заблокирован после 30 августа
Украина решила купить у США комплексы ПВО