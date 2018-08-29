Прототип внедорожника Aurus появится в начале 2019 года

Уже в начале следующего года будет готов прототип внедорожника Aurus, рассказал сегодня в рамках Московского автосалона министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В серийное же производство внедорожник может выйти в конце 2019 - первом квартале 2020 года. Сегодня на автосалоне презентован седан нового российского люксового бренда Aurus "Сенат". В свободной продаже он появится в начале следующего года. Сейчас начинается прием заявок на изготовление машин. Окончательные цены так до сих пор и не сформированы. Ориентировочная цена седана будет начинаться от 10 миллионов рублей.

Напомним, что ранее в интервью "Российской газете" Денис Мантуров рассказал, что сам тестировал автомобили бренда, которые были изначально изготовлены для президентского кортежа.

"Мне удалось лично протестировать новые автомобили Aurus, причем как в качестве водителя, так и пассажира. Как водитель могу отметить следующие выдающиеся характеристики: высокий уровень безопасности в салоне - как пассажиров, так и водителя, великолепные разгонные и динамические характеристики. Как пассажир могу выделить общий комфорт и высокое качество примененных материалов в оформлении интерьера. Мне доводилось водить разные автомобили. Конечно, мне нравится комфорт лимузинов и седанов. Но могу сказать, что мне особенно нравятся внедорожники. Как только внедорожник Aurus выйдет на рынок, я всерьез задумаюсь о приобретение такого автомобиля в свое личное пользование. Скорее всего, это будет в 2020 году", - рассказал министр.