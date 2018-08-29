Путин предложил систему мер по пенсионному вопросу

В среду в полдень президент в телеобращении разъяснил гражданам изменения, предлагаемые правительством в пенсионную систему, и перечислил ряд важнейших поправок, которые обеспечат людям старшего поколения достойную жизнь и повысят их доходы. В том числе - уменьшить предлагаемое повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, сохранить льготы для тех, кто должен был выйти на пенсию по старому законодательству, а также ввести гарантии на рынке труда для граждан предпенсионного возраста. Пенсии будут ежегодно расти и к 2024 году достигнут 20 тысяч рублей.

Главная задача законопроекта - обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы. "А значит не только сохранение, но и рост доходов, пенсий нынешних и будущих пенсионеров", - уточнил глава государства. И для этого нужно постепенное повышение пенсионного возраста.

О необходимости такой меры говорили еще в СССР, и снова вопрос встал в начале двухтысячных. "Было очевидно, что на рубеже 2020-х годов мы неизбежно столкнемся с серьезными демографическими проблемами", - объяснил Владимир Путин. Каждые 25-27 лет во взрослую жизнь в стране вступает гораздо меньше граждан, чем должно бы. И такой период пришелся и на середину 90-х годов, добавился кризис. "Демографический провал конца 90-х оказался сопоставим с 1943-м и 1944-м военными годами", - констатировал президент. И сейчас это поколение входит в трудоспособный возраст, возрастает нагрузка на пенсионную систему, снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий.

В 2000-х годах Путин был против изменений в пенсионной системе, в 2005 году на одной из "Прямых линий" сказал, что до окончания срока президентских полномочий этого не будет. И в 2008 году, когда он оставил пост главы государства, базовые положения пенсионной системы сохранялись. Тогда экономика еще не окрепла и за чертой бедности была почти четверть населения, при этом продолжительность жизни едва превышала 65 лет. И если бы пенсионный возраст повысили, многие семьи лишились бы дохода, а прибавку "съела" бы инфляция.

За эти годы значительные ресурсы были направлены на сбережение народа: демографические меры дали хорошие результаты, удалось преодолеть трудности в экономике и с 2016 года выйти на стабильный рост. Сейчас уровень безработицы самый низкий, начиная с 1991 года, темпы роста продолжительности жизни - одни из самых высоких в мире. За последние 15 лет он составил почти 7,8 года. Цель - выйти к концу следующего десятилетия на продолжительность жизни более 80 лет.

Но за сухими цифрами - интересы людей, которые рассчитывали на пенсии, и естественно, они воспринимают это болезненно. Президент разделяет озабоченность. Но вариантов нет. "Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система "затрещит" и окончательно развалится? Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи следующего поколения или, понимая, что ждет страну через 15-20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать?" - задал он риторический вопрос, ответ на который очевиден.

Естественно, политические силы, прежде всего, оппозиционные, будут использовать ситуацию для саморекламы. Но глава государства просил правительство изучить и использовать все конструктивные предложения. Для власти самое простое было бы ничего не менять. "В бюджете есть ресурсы для пополнения Пенсионного фонда. Мы, как минимум, ближайшие 7-10 лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки", - объяснил президент. Но наступит время, когда для индексации не будет средств, да и регулярная выплата пенсий может стать проблемой.

Еще в 2005 году соотношение работающих и получающих страховую пенсию по старости составляло почти 1,7 к одному. А в 2019 оно будет уже 1,2 к одному. "И если не предпринимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы. А значит, и доходы сегодняшних и будущих пенсионеров. Напротив, они будут неизбежно обесцениваться, снижаться относительно уровня зарплат", - заметил Путин.

Предложенные изменения в пенсионной системе обеспечат опережающий рост доходов пенсионеров. Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7 процентов, в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В предстоящие шесть лет можно будет ежегодно увеличивать пенсию для неработающих пенсионеров в среднем на тысячу рублей. "В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас, напомню, это 14 тысяч 144 рубля", - привел цифры глава государства. Механизм ежегодного увеличения пенсий должен быть заложен в законопроект по изменениям пенсионной системы уже ко второму чтению, подчеркнул он.

Правительство по поручению главы государства рассматривало и альтернативные сценарии. Но они "в лучшем случае просто латают дыры", сказал Путин. Или несут разрушительные последствия для экономики. Например, введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Если она будет 20 процентов к высоким доходам, получится 75-120 млрд рублей в год. И этого хватит на 6 дней (ежедневная потребность на выплату пенсий - 20 млрд).

Другой вариант - продать часть госсобственности, например, здания Пенсионного фонда. "Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю", - прокомментировал глава государства. Их стоимость - 120 млрд рублей, средств хватит также на 6 дней. Предложение обложить допналогами нефтегазовые компании, ТЭК позволит выплачивать пенсии максимум пару месяцев, а вся пенсионная система станет зависеть от перепада цен на мировых рынках углеводородов. Если же активнее использовать средства резервных фондов, которые пополняются за счет доходов от нефти и газа, а цены на них упадут, то резервы будут исчерпаны. Жизнь людей не может зависеть от цены на нефть, уверен президент.

Рассмотрел Путин и вариант увеличения финансирования Пенсионного фонда. В этом году из бюджета на это идет 3,3 трлн рублей, из них 1,8 трлн на выплаты страховых пенсий. И чтобы выйти на среднюю пенсию в 20 тысяч рублей, дефицит фонда увеличился бы в полтора раза, до 5 трлн рублей, что больше расходов на оборону и безопасность страны. "Выбрав такое решение, мы рано или поздно разрушим наши финансы, будем вынуждены залезать в долги или печатать ничем не обеспеченные деньги, со всеми вытекающими последствиями: гиперинфляцией и ростом бедности", - обрисовал картину глава государства.

"Поэтому наше бездействие сейчас или принятие временных "косметических" мер было бы безответственно и нечестно по отношению и к стране, и к нашим детям", - подытожил президент. И хотя много лет он осторожно относился к предложениям по изменению пенсионной системы, тянуть дальше нельзя. Но решения должны быть справедливыми и взвешенными.

Путин предложил шесть мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет - до 63 лет, для мужчин - на пять лет. "Считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет", - сказал он. При этом у многодетных матерей должно быть право досрочного выхода на пенсию. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей - на четыре. А если 5 и более, то - в 50 лет.

Пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, но сложнее всего придется тем, кто первым столкнется с этим. Так что Путин предложил для граждан, которые собирались на пенсию в ближайшие два года, особую льготу - право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Третья мера касается работы: после 50-ти ее найти сложно, поэтому будут гарантии, которые защитят интересы граждан старшего возраста на рынке труда. "На переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию", - отметил глава государства. Для работодателей нужно установить административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Также президент поручил правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста, и утвердить программу по повышению их квалификации. Работодатель будет обязан ежегодно предоставлять таким работникам два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

Если же человек предпенсионного возраста решил уволиться и пока не нашел новую работу, целый год он будет получать пособие по безработице в два раза больше - 11 тысяч 280 рублей с 2019 года.

"При проведении изменений нельзя действовать по шаблону. Что называется, просто чохом. Мы должны учесть особые условия жизни и труда людей", - перешел к четвертой мере Путин. Льготы сохранятся не только для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и др., но и для коренных малочисленных народов Севера. С 2019 года 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии будут получать и неработающие пенсионеры на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

В-пятых, глава государства предложил на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Сейчас предлагается 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин, а по президентским поправкам - для женщин это 37 лет, а для мужчин 42.

И наконец, шестая мера, - сохранить на переходный период все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года, - по налогам на недвижимость и землю. Как и прежде, ими смогут пользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Единороссы в региональных парламентах и губернаторы предлагали сохранить и региональные льготы, например, бесплатный проезд, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, на приобретение лекарств. Президент это поддерживает и рассчитывает, что решения будут приняты еще до вступления в силу нового закона.

Откладывать изменения в пенсионной системе дальше нельзя. "Это было бы безответственно и может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере", - пояснил Путин. Государству все равно придется это сделать, но чем позже, тем жестче будут эти решения - без переходного периода, без сохранения льгот и без смягчающих механизмов. "В долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит и безопасность страны", - предостерег он.

Президент подчеркнул, что предложения, которые он назвал, будут в кратчайшие сроки внесены в Госдуму в виде поправок. "Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение, - заключил он. - Прошу вас отнестись к этому с пониманием".