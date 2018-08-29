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29.08.2018 22:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из окна наркоклиники Стаса Пьехи выпал подросток

Текст: Иван Петров

Серьезный инцидент произошел в среду вечером в частной наркологической клинике, принадлежащей известному музыканту Стасу Пьехе. Из окна палаты, расположенной на 3 этаже, выпал 16-летний подросток. Об этом "Российской газете" рассказал источник в московской полиции.

Стражи правопорядка были вызваны на место происшествия, но криминальной составляющей, по предварительным данным, в этой ситуации не обнаружили. Клиника, в которой произошел инцидент, располагается в Донском районе столицы по адресу Загородное шоссе, дом 7, корпус 3. Парень, проходивший лечение в наркоклинике, после падения выжил. В настоящее время он госпитализирован.

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Дознаватели выясняют причины, подтолкнувшие подростка к такому поступку. Проводится доследственная проверка.

Наркологическая клиника Стаса Пьехи, согласно информации с сайта учреждения, является специализированным медцентром, в котором алко- и наркозависимые пациенты могут избавиться от своих "пагубных привычек". Пациенты получают курс физического восстановления, психологической помощи, физиотерапевтические и диагностические методы обследования и лечения. Первичный прием психиатра-нарколога стоит 5 тысяч рублей. Проживание с лечением в 4-местной палате - 6 тыс. рублей в сутки.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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