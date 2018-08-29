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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Калужские депутаты встретились с федеральными

28 августа депутаты Государственной думы Александр Авдеев и Геннадий Скляр встретились со своими коллегами из Законодательного собрания. Во встрече приняли участие председатель областного парламента Виктор Бабурин, его первый заместитель Александр Ефремов, заместители губернатора Геннадий Новосельцев и Алексей Никитенко, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов. В режиме видеоконференцсвязи к совместному обсуждению актуальных для региона вопросов подключились муниципальные образования.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Геннадий Скляр отметил, что в данный момент на федеральном уровне идет работа по подготовке новых целевых федеральных программ на 6 лет. В этой связи он выразил готовность отстаивать интересы области с тем, чтобы она могла попасть в эти программы, получив поддержку своих проектов и соответствующее финансирование. Весной Государственная Дума приняла ряд важных законов связанных с регулированием самовольных построек, запретом возврата непроданного продовольствия производителям, а также порядком передачи военных городков регионам. Последний документ напрямую касается Козельска, Боровского и Жуковского районов.

Фото: Калужская городская Дума
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Еще одна существенная задача, по мнению Геннадия Скляра, связана с отключением аналогового телевизионного вещания. Он предложил коллегам, используя ресурс ТОСов, собрать данные о том, сколько в области людей смотрят аналоговое телевидение и сколько из них знает, как перейти на цифру.

Александр Авдеев поделился информацией о прошедших слушаниях по межбюджетным отношениям между федерацией и регионами. Он отметил, что на них упоминалась программа по формированию комфортной городской среды, но при этом был задан ряд вопросов о том, когда появится программа по развитию села, где на сегодня не хватает детских садов, ФАПов, элементов благоустройства. По его словам, на слушаниях была поставлена задача, чтобы соответствующие строки появились в федеральном бюджете.

Александр Авдеев отметил, что программы комплексного развития в целом по стране работают, но деньги по ним получают по большей части города. Так в Калуге за счет этих средств была построена дорога в Шопино. При этом, по его мнению, нужно ставить вопрос и о вложении средств в развитие пригородных территорий.

Фото: Городская Дума города Калуги
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Далее обсуждались вопросы о запрете вейпов, ремонте и строительстве новых театров и домов культуры на селе, о расширении программы по формированию комфортной городской среды с тем, чтобы вместе с дворовыми территориями приводились в порядок и выезды, а также прилегающие улицы, которые зачастую разбиты, о поддержке местных сельхозпроизводителей и молодежной политике.

Глава Калуги Александр Иванов заострил внимание своих коллег из Госдумы на решении вопроса расселения из аварийного жилья и напомнил, что только в Калуге реализации этой программы ждут жители 175 домов. Александр Авдеев, комментируя данную проблему, отметил, что программа по переселению из аварийного жилья будет продолжена на федеральном уровне и в 2019 году.

В завершении Александр Авдеев и Геннадий Скляр поблагодарили коллег за конструктивный диалог и выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

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