Калужскую школу отремонтировали к 1 сентября

В последние дни лета глава городского самоуправления Александр Иванов побывал в средней общеобразовательной школе № 3 и убедился, что она готова к началу учебного периода.

В этом году из бюджета города были выделены 300 тысяч на ремонт кровли здания школы. Благодаря своевременному составлению смет, ремонт начали сразу после выпускного, и успели сделать до конца июля, уложившись в 287 тысяч рублей. Сэкономленные средства пошли на текущий ремонт. Материалы закупали сами и ремонт в рекреациях первого и второго этажей делали своими силами. На данный момент проблемным местом остается спортивный зал, в нем своими силами не справиться.

Накануне 1-го сентября школьникам сделали подарок: почти на 600 тысяч закупили новых учебников для учащихся с 1-го по 11-й класс.

В этом году школа ждет почти 60 первоклассников, один из классов будет для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава городского самоуправления Александр Иванов итогом работ остался доволен: "В некоторых школах затянули с ремонтом, долго проверяли сметы и поздно приступили к нему.