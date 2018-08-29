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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лев набросился на дрессировщика в цирке во время репетиции

Лев напал во время репетиции на дрессировщика Большого Московского цирка Алексея Макаренко.

Фото: depositphotos.com
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Инцидент произошел 27 августа, но известно об этом стало сегодня. Алексей Макаренко получил травмы руки. Отмечается, что сейчас здоровью дрессировщика ничего не угрожает.

По данным РИА Новости, лев напал на дрессировщика в конце репетиции. В то время, когда животные уже покидали манеж, один из львов погнался за другим. Дрессировщики попытались его успокоить и остановить, но тот внезапно напал на Алексея Макаренко.

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