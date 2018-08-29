Под Рязанью нашли подпольный завод дизтоплива

В Рязанской области остановлена работа подпольного цеха по производству дизельного топлива, сообщили в МВД России. В операции приняли участие сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и регионального управления внутренних дел.

Нелегальный завод находился на территории нефтебазы. Солярку здесь готовили путем смешивания отходов нефтепереработки с керосином. Производство велось без лицензии, а готовая смесь не имела ничего общего с качественным ДТ и являлась опасной для двигателей. Ее сбывали в Рязанской и Тульской областях.

- По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 117 миллионов рублей, - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Против основателя завода возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве, принесшем особо крупный доход (часть 2 статьи 171 УК РФ). Максимальное наказание по ней - пять лет лишения свободы или штраф 500 тысяч рублей.