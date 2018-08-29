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29.08.2018 18:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Погиб вице-президент Новолипецкого металлургического комбината

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Топ-менеджер группы "Новолипецкий металлургический комбинат" Бруно Чарльз Де Куман скончался в столице.

- С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман (Dr. Bruno Charles De Cooman). Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно. Компания не комментирует подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств, - сообщили в компании.

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Бруно Чальз Де Куман был ученым с мировым именем, занимался исследованиями в области материаловедения в ведущих промышленных лабораториях. Докторскую степень получил в Корнеллском университете. Его работы были связаны с усовершенствованием процессов в металлургии и созданием новой продукции для машино- и автомобилестроения, энергетического и строительного комплексов.

Трудиться в структуре "Новолипецкого металлургического комбината" Бруно Де Куман начал в 2017 году, заняв новую для компании должность вице-президента по исследованиям и разработкам. В сферу его ответственности входила координация деятельности научных центров на разных производственных площадках группы, создание инновационных видов продукции и совершенствование технологических процессов.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия Компании Металлургия и горнодобыча Новолипецкий металлургический комбинат ЦФО Воронежская область
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