Погиб вице-президент Новолипецкого металлургического комбината

Топ-менеджер группы "Новолипецкий металлургический комбинат" Бруно Чарльз Де Куман скончался в столице.

- С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман (Dr. Bruno Charles De Cooman). Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно. Компания не комментирует подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств, - сообщили в компании.

Бруно Чальз Де Куман был ученым с мировым именем, занимался исследованиями в области материаловедения в ведущих промышленных лабораториях. Докторскую степень получил в Корнеллском университете. Его работы были связаны с усовершенствованием процессов в металлургии и созданием новой продукции для машино- и автомобилестроения, энергетического и строительного комплексов.

Трудиться в структуре "Новолипецкого металлургического комбината" Бруно Де Куман начал в 2017 году, заняв новую для компании должность вице-президента по исследованиям и разработкам. В сферу его ответственности входила координация деятельности научных центров на разных производственных площадках группы, создание инновационных видов продукции и совершенствование технологических процессов.