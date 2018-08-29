Собянин открыл новую трассу от Киевского до Калужского шоссе

В столице сегодня открылась трасса, соединяющая Киевское и Калужское шоссе. "Автомобилисты получили полноценный дублер МКАД, - отметил мэр Сергей Собянин, открывая движение. - Магистраль станет одной из главных в Новой Москве".

Дорога проходит через поселения Картмазово и Прокшино. В общей сложности это 27 км полотна с путепроводами, тоннелями и подъездными путями. В каждом направлении - по 4 полосы. Трасса идет вдоль коттеджного поселка "Соловьиная Роща", дачных товариществ "Филатов Луг" и "Дружба". В этих местах почти на 3 км установили шумозащитные экраны.

"Сейчас дорога очень пригодится тем, кто ездит по МКАД в юго-западные районы, - считает первый замруководителя департамента строительства Петр Аксенов. - Так сложилось, что участок от Ленинского проспекта до Профсоюзной улицы забит постоянно, там ведь сплошные промзоны. Теперь водители смогут объехать этот сегмент по дублеру".

Собянин также поставил задачу сделать эту трассу важнейшей артерией Новой Москвы наряду с Калужкой. "Важно, что мы уже сейчас наметили задел для продления дороги в Московский и в Саларьево", - подчеркнул глава города. Но и на первой стадии проект изменит жизнь на присоединенных территориях, так как тысячам "новых" москвичей больше не придется стоять в пробках на том же Боровском шоссе.

Магистраль даст возможность провести во многие поселки Новой Москвы и метро. Наземная линия, продолжение "красной" ветки, пройдет здесь в отдельном коридоре вдоль автомобильной трассы. Лишь на некоторых участках поезда "нырнут" под землю. Этот проект не имеет аналогов в Москве. Благодаря ему горожане смогут оставить машины на ТПУ "Саларьево" и на специальных парковках у станций "Прокшино" и "Филатов луг".