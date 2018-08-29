Собянин открыл новую трассу от Киевского до Калужского шоссе

Новости

В Дагестане автомобиль с ребенком рухнул с обрыва 15:16
Жителей Зеленогорска насторожил цвет воды в Финском заливе 15:11
АвтоВАЗ представил четыре новые модели 15:06
Пять машин попали в смертельное ДТП в Подмосковье 15:01
Фото: гангстер с "прической принцессы Леи" стал посмешищем в Сети 14:59
Кудрин: Предложения Путина сбалансируют пенсионный законопроект 14:54
Исаев: Путин руководствовался справедливостью в вопросе пенсий для женщин 14:52
Топилин рассказал, когда пенсия достигнет 20 тысяч рублей 14:51
В регионах Сибири объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 14:49
СМИ: Вуди Аллен ушел из кино 14:48
В Оренбурге обсудили вопросы поставок белорусской сельхозтехники 14:45
Клинцевич: Размещение ПРО США в Сирии станет провокацией 14:43
В Перми автомобиль без водителя въехал в толпу пешеходов 14:26
Директор "Локомотива" пошутил над пари Глушакова и Радимова 14:16
Баталина: Предложения Путина по пенсионным льготам могут повысить рождаемость 14:14
Вспышка лихорадки Западного Нила в Греции убила 16 человек 14:10
Нижегородские ученые создали биоморфный подводный беспилотник 14:07
Минск и Бухарест планируют открытие прямых авиарейсов 13:54
Путин отправил в отставку главного следователя полиции Кубани 13:52
Медведев поручил подготовить поправки к изменениям в пенсионную систему 13:37
Участница Spice Girls стала лечиться от чрезмерного пристрастия к сексу 13:29
Скончался главный тренер гандбольного клуба "Лада" Левон Акопян 13:26
Жара в Москве побила рекорд века 13:23
На границе Крыма задержан лишенный паспорта гражданин Украины 13:15
В Москве из-за жары начали раздавать воду на семи станциях МЦК 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
29.08.2018 14:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин открыл новую трассу от Киевского до Калужского шоссе

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев
В столице сегодня открылась трасса, соединяющая Киевское и Калужское шоссе. "Автомобилисты получили полноценный дублер МКАД, - отметил мэр Сергей Собянин, открывая движение. - Магистраль станет одной из главных в Новой Москве".

Дорога проходит через поселения Картмазово и Прокшино. В общей сложности это 27 км полотна с путепроводами, тоннелями и подъездными путями. В каждом направлении - по 4 полосы. Трасса идет вдоль коттеджного поселка "Соловьиная Роща", дачных товариществ "Филатов Луг" и "Дружба". В этих местах почти на 3 км установили шумозащитные экраны.

Новый участок "желтой" линии метро Москвы откроют 30 августа

"Сейчас дорога очень пригодится тем, кто ездит по МКАД в юго-западные районы, - считает первый замруководителя департамента строительства Петр Аксенов. - Так сложилось, что участок от Ленинского проспекта до Профсоюзной улицы забит постоянно, там ведь сплошные промзоны. Теперь водители смогут объехать этот сегмент по дублеру".

Собянин также поставил задачу сделать эту трассу важнейшей артерией Новой Москвы наряду с Калужкой. "Важно, что мы уже сейчас наметили задел для продления дороги в Московский и в Саларьево", - подчеркнул глава города. Но и на первой стадии проект изменит жизнь на присоединенных территориях, так как тысячам "новых" москвичей больше не придется стоять в пробках на том же Боровском шоссе.

Магистраль даст возможность провести во многие поселки Новой Москвы и метро. Наземная линия, продолжение "красной" ветки, пройдет здесь в отдельном коридоре вдоль автомобильной трассы. Лишь на некоторых участках поезда "нырнут" под землю. Этот проект не имеет аналогов в Москве. Благодаря ему горожане смогут оставить машины на ТПУ "Саларьево" и на специальных парковках у станций "Прокшино" и "Филатов луг".

Экономика Недвижимость Инфраструктура Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реконструкция дорог в Москве РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Обращение Владимира Путина к гражданам России
Московский международный автомобильный салон
Топилин рассказал, когда пенсия достигнет 20 тысяч рублей
Сервис "Яндекс.Видео" может быть заблокирован после 30 августа
Минтруд России утвердил порядок выдачи знака "Инвалид"