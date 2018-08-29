Усадьбу в Москве, где гостил Дюма, признали памятником архитектуры

Городская усадьба XIX века на Новой Басманной улице признана памятником архитектуры. Это двухэтажный каменный дом с мезонином, а также с одноэтажным кирпичным флигелем.

Здание было построено в 1815 году после пожара 1812 года.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, в этом доме однажды гостил писатель Александр Дюма (отец). В 1858 году он навещал здесь поэтессу Евдокию Ростопчину. Она была невесткой графини Екатерины Ростопчиной, владелицы усадьбы с 1850 года.

В 1860 году собственником дома стал тайный советник Сергей Шереметьев. А свой современный облик здание приобрело в 1870 году. Тогда ее владельцем был купец Иван Павлович Прове. По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, при нем усадьба - как главное здание, так и флигель - была перестроена. Был надстроен мезонин.