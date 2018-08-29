В ДТП с маршруткой в Ярославле пострадали девять человек

В Ярославле девять человек получили травмы в результате столкновения маршрутного микроавтобуса ГАЗ и автомобиля Mitsubishi Pajero. Авария произошла 28 августа около шести часов вечера на перекрестке улиц Свободы и Победы.

По данным УМВД по Ярославской области, камера видеонаблюдения зафиксировала, как внедорожник на зеленый сигнал светофора выполняет поворот налево, не предоставив преимущество микроавтобусу, следующему прямо. В результате маршрутка на серьезной скорости влетела в бок Mitsubishi Pajero. От удара внедорожник перевернулся.

С места ДТП в больницу были доставлены восемь пассажиров микроавтобуса и водитель иномарки - 67-летняя женщина. Однако, как рассказали в УМВД, тяжело травмированных нет: семи пассажирам маршрутки и водителю иномарки назначено амбулаторное лечение. После медобследования выяснилось, что семилетняя девочка, находившаяся в маршрутке, травм не получила.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.