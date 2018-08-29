В Ярославле задымился вагон с серой

В Ярославле пожарные обезвредили вагон с тлеющей серой.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, вагон с 48 тоннами тлеющей серы был обнаружен на пятом пути, парк В, железнодорожной станции Ярославль-Главный.

Вагон входил в состав из 72 вагонов, который формировался для отправки в Орехово-Зуево.

- В 19:40 задымившийся вагон был отцеплен от состава, после чего пожарные произвели проливку серы, - рассказал официальный представитель ГУ МЧС по Ярославской области Михаил Зверев. - В 20:15 тление было ликвидировано.

К задержке поездов инцидент не привел.