В Калуге мужчину раздавило лифтом

Калужчик следователи устанавливают обстоятельства гибели 35-летнего монтажника из Воронежа. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По предварительным данным, мужчина - сотрудник организации по обслуживанию лифтового оборудования, - приехал в Калугу, чтобы демонтировать кабину на улице Пролетарской.

27 августа он опустил кабину на первый этаж, а противовес зафиксировал на девятом. Затем монтажник спустился на первый этаж и продолжил на кабине, но противовес сорвался с креплений, пролетел девять этажей и упал на мужчину. Тот скончался на месте.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области Лилия Мошкова.