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29.08.2018 12:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калуге мужчину раздавило лифтом

Текст: Антон Валагин (Калуга)

Калужчик следователи устанавливают обстоятельства гибели 35-летнего монтажника из Воронежа. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

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По предварительным данным, мужчина - сотрудник организации по обслуживанию лифтового оборудования, - приехал в Калугу, чтобы демонтировать кабину на улице Пролетарской.

27 августа он опустил кабину на первый этаж, а противовес зафиксировал на девятом. Затем монтажник спустился на первый этаж и продолжил на кабине, но противовес сорвался с креплений, пролетел девять этажей и упал на мужчину. Тот скончался на месте.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области Лилия Мошкова.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Трагедии с неисправными лифтами
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