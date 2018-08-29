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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Калуге открылась садовая выставка

29 августа стартовала 24-я выставка "Дары сада, огорода и личного подворья" в Городском досуговом центре.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Приветствуя участников, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов отметил: "Сегодня необычный формат открытия выставки, благодаря замечательной летней погоде мы открываем ее на свежем воздухе. Мы гордимся нашими садоводами и огородниками, ваш урожай с каждым годом становится все богаче. Хочу поблагодарить организаторов выставки, которые занимаются ее организацией уже на протяжении шести лет".

В этом году в выставке принимает участие 29 человек. Это не только представители питомников, но и любители, их достижения не менее удивительны. С самого порога радует глаз любого посетителя обилие сортов овощей и фруктов. Садоводы и огородники готовы подробно рассказать все о своем урожае, как правильно выращивать ту или иную культуру, какие заготовки на зиму из этого получаются.

Фото: Калужская городская Дума
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Надежда Антошкина уже более 30 лет выращивает редкие растения и делает из них заготовки и кремы. У нее на участке растет более 20 сортов мяты, из которой получается душистое варенье.

Глава Калуги Александр Иванов осмотрел выставку, побеседовал с участниками и высоко оценил результат труда садоводов: "Вся продукция уникальна по-своему, сразу видно, каждый участник живет тем, что делает. Надо ценить и поддерживать в людях подобные чувства, ведь самая полезная и ценная продукция, это та, которая выращена собственноручно".

В день открытия выставки пройдут консультации по выбору плодово-ягодных культур и технологии их посадки и мастер-класс по правилам прививок плодовых деревьев.

Выставка продлится до 31 августа.

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