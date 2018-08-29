В Москве таксист скрылся с ребенком пассажирки

Московский таксист скрылся с годовалым ребенком пассажирки. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы, машину недавно задержали, младенец жив и здоров.

По предварительной информации, женщина ехала в Hyundai Solaris вместе с ребенком. На Щелковском шоссе таксист высадил пассажирку. Она не успела вытащить малыша, и машина уехала вместе с ним. Женщина обратилась в полицию, был введен план "Перехват".

"Автомобиль остановили. Ребенок в это время спал, с ним все в порядке", - уточнили в пресс-службе столичной полиции. Сейчас по этому факту проводится проверка.