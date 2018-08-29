В подмосковном Жуковском у гастарбайтера в сумке нашли 9 кг марихуаны

В сумке уроженца ближнего зарубежья, задержанного наркополицейскими из подмосковного Жуковского, нашли более девяти килограммов марихуаны. Об этом сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

- Мужчину остановили у дома на улице Туполева. При личном досмотре у подозреваемого оперативники обнаружили клетчатую сумку с более чем 9 килограммами марихуаны. Подозреваемый арестован, - заявила Петрова.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков, предусматривающее до 15 лет заключения.

Надо сказать, что в последнее время в полицейских отчетах все чаще фигурирует подмосковный город Жуковский. Буквально накануне там был задержан приезжий из Мурманска с 4,5 кг марихуаны. Он также арестован и ему грозит длительный срок заключения.