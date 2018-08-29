Жара в Москве побила рекорд века

Жаркая погода в Москве побила вековой рекорд для 29 августа. К полудню воздух в столице прогрелся до 28 градусов. Таких показателей в конце последнего летнего месяца еще не было в XXI веке.

По данным метеобюро Москвы и Московской области, минувшей ночью температура в столичном регионе не опускалась ниже 15 градусов. Днем оказалось почти в два раза теплее. Синоптики отмечают, что это еще и не абсолютный рекорд. В 1938-м в этот день москвичи изнывали от почти 35-градусного зноя. Зато в 1905 году 29 августа на улице было лишь плюс 1.

В ближайшие четверг и пятницу в столице жара слегка спадет, примерно до 22 градусов. К выходным, правда, опять дойдет до плюс 27, но будет по-сентябрьски дождливо, отмечается в прогнозе Гидрометцентра РФ.