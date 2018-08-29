Бастрыкин возбудил дело против судьи на Чукотке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении федерального судьи Чаунского района Чукотского автономного округа в отставке Владислава Акулова. Экс-судью подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности - по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса РФ. Самое строгое наказание по этому составу преступления - 6 месяцев ареста.

По данным следствия, 24 февраля 2017 года являвшийся на тот момент федеральным судьей Акулов, находясь на автодороге Апапельгино - Певек, вдруг решил осуществить пристрелку из карабина. При этом, уверены следователи, он достоверно знал, что находится не на стрелковом объекте, а на объекте, специально не оснащенном и на котором присутствуют люди.

"В процессе пристрелки оружия судья, достав принадлежащий ему охотничий карабин, зарядил его двумя патронами и произвел выстрел в сторону сопки. При повторном нажатии на спусковой крючок выстрела не последовало. После этого подозреваемый, проявив преступную небрежность, не удерживая ствол в безопасном направлении, стал производить действия по разрядке оружия, и в этот момент произошел "затяжной" выстрел из карабина в 16-летнего несовершеннолетнего", - рассказали в СКР.

В результате подростку был причинен тяжкий вред здоровью. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Уголовные дела в отношении любых судей вправе возбудить только глава Следственного комитета России

Дело было возбуждено на основании решения квалификационной коллегии судей Чукотского автономного округа, оставленного без изменения Высшей квалификационной коллегией судей РФ. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в производство отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Чукотскому автономному округу. Уголовные дела в отношении судей может возбудить только лично председатель Следственного комитета. Кроме того, необходимо согласие соответствующей квалификационной коллегии судей.

В начале августа Бастрыкин возбудил дело против бывшего председателя Щербиновского райсуда Краснодарского края Александра Турицына. Он подозревается в покушении на мошенничество и получении взятки. По версии следствия, судья рассматривал дело в отношении подозреваемого в изготовлении и хранении наркотиков, который заявил, что дело сфабриковано оперативниками. После чего судья предложил тем самым оперативникам передать ему 250 тысяч рублей за вынесение обвинительного приговора подсудимому.