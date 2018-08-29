Дожди в Якутии вызвали нашествие клопов-гребляков

После прошедших с 27 на 28 августа в селе Алтанцы Амгинского района дождей местные жители обнаружили у себя во дворах полчища маленьких букашек длиной около четырех сантиметров.

Специалисты районной инспекции охраны природы и управления Роспотребнадзора по региону взяли образцы "дождя из насекомых" и отправили на экспертизу в Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН в Якутске. Там определили, что незваные гости - это клопы-гребляки из семейства corixidae.

"По словам ученых-энтомологов, раньше в Амгинском улусе и Центральной Якутии наблюдались случаи "кориксидных дождей". С 1917 по 1920 годы регистрировались случаи, когда множество насекомых ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя", - сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Еще один подобный случай был зафиксирован в 1994 году в селе Амга. В то же время местные жители видели миллионы мириад кориксид примерно в шести километрах от населенного пункта.

Сейчас у насекомых сезон миграции. Этим и может быть вызвано их очередное нашествие.

Специалисты утверждают, что для людей клопы-гребляки опасности не представляют.