Главврача камчатской больницы обвинили в хищении двух млн рублей

Бывшего главного врача Козыревской участковой больницы обвинили в присвоении более двух миллионов рублей, предназначенных для выплат зарплат сотрудникам медучреждения.

"С марта 2013 года по сентябрь 2014 года женщина неоднократно изменяла штатное расписание, в котором завышала себе и еще двум сотрудникам больницы должностные оклады, не согласовывая повышения с краевым министерством здравоохранения", - сообщили в Усть-Камчатском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ.

Нарушения обнаружили специалисты управления экономической безопасности. Их материалы, а также данные регионального УМВД, послужили основанием для возбуждение уголовного дела. Сейчас его расследование завершено, документы переданы прокурору. Он примет решение о направлении дела в суд.