Новости

Главврача камчатской больницы обвинили в хищении двух млн рублей 05:52
СМИ: Китай начал строить военно-тренировочную базу в Афганистане 05:48
СМИ сообщили о намерении США разместить системы ПРО на севере Сирии 05:42
Чертежи для создания оружия на 3D-принтерах появились в продаже в США 05:10
На Камчатке мужчина избил инспектора рыбоохраны 05:07
Один человек погиб и более 30 пострадали от взрыва бомбы на Филиппинах 04:19
Ученые рассказали о влиянии отпуска на продолжительность жизни 03:44
Мексика отказалась платить за "стену Трампа" 03:42
Россиянин заплатил 450 евро штрафа за купание в фонтане в Риме 03:33
РФ развернула мощную группировку боевых кораблей у берегов Сирии 03:20
США примут участие в межсирийских переговорах в Женеве 03:01
Гребешок спровоцировал стычку французов и англичан в Ла-Манше 02:41
"Белые каски" доставили боевикам в Сирии отравляющие вещества 01:56
Глава МИД Турции ответил на призыв США отказаться от покупки С-400 01:43
Приоритеты инвестирования названы для компаний из "списка Белоусова" 01:11
Минобороны: "Белые каски" доставили боевикам в Идлиб отравляющие вещества 00:50
В Киеве фанаты "Динамо" жестоко избили голландских болельщиков 00:43
Еще два вуза получили право самостоятельно присуждать ученые степени 00:17
Золотые медали выпускников будут зависеть от результатов ЕГЭ 28.08.2018
Стритрейсерам не будут ужесточать наказания 28.08.2018
20-летний комедийный актер Джэксон Оделл умер от передозировки 28.08.2018
Глушаков напомнил экс-капитану "Зенита" о проигранном споре 28.08.2018
Трамп обвинил Google, Twitter и Facebook в манипулировании пользователями 28.08.2018
Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за страховки 28.08.2018
В Крыму на трассе "Таврида" сняли на видео образование смерча 28.08.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
29.08.2018 05:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главврача камчатской больницы обвинили в хищении двух млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

Бывшего главного врача Козыревской участковой больницы обвинили в присвоении более двух миллионов рублей, предназначенных для выплат зарплат сотрудникам медучреждения.

Пермского экс-министра осудили условно за хищение 26 млн рублей

"С марта 2013 года по сентябрь 2014 года женщина неоднократно изменяла штатное расписание, в котором завышала себе и еще двум сотрудникам больницы должностные оклады, не согласовывая повышения с краевым министерством здравоохранения", - сообщили в Усть-Камчатском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ.

Нарушения обнаружили специалисты управления экономической безопасности. Их материалы, а также данные регионального УМВД, послужили основанием для возбуждение уголовного дела. Сейчас его расследование завершено, документы переданы прокурору. Он примет решение о направлении дела в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ развернула мощную группировку боевых кораблей у берегов Сирии
Глава МИД Турции ответил на призыв США отказаться от покупки С-400
"Белые каски" доставили боевикам в Сирии отравляющие вещества
Путин снял с постов 15 генералов МВД, ФСИН, СК и МЧС
Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с РФ