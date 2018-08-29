Хабаровскую "целительницу" отправили в колонию за обман пенсионеров

Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима 44-летнюю местную жительницу. Обманывая пожилых людей женщина "заработала" один миллион восемьсот тысяч рублей.

- Вместе со своими помощницами - 33-летней женщиной и неустановленной во время следствия девушкой - мошенница высматривала в разных районах города одиноких пенсионерок. После говорила с ними о состоянии здоровья, представлялась известной целительницей и сообщала, что недуги связаны с наведенной порчей, - рассказали "РГ" в пресс-службе краевого УМВД.

Сообщницы "случайно" проходили мимо и рассказывали доверчивым женщинам о невероятных способностях их новой знакомой. Потерпевшие, веря в возможность чудесным образом избавиться от всех болезней, сами приносили обманщицам деньги и драгоценности, чтобы провести обряд. В конце ритуала ворожея обычно просила "отсчитать 13 окон от угла соседнего здания" и, пока жертвы выполняли поручение, скрывалась с места преступления.

Таким образом в октябре 2016 года обвиняемые получили 660 тысяч рублей наличными и украшения стоимостью около 240 тысяч рублей от 90-летней пенсионерки. А в марте 2017 года - 500 тысяч рублей от 83-летней хабаровчанки. Всего было совершено четыре кражи.

Во время судебного процесса "целительница" скрылась и была объявлена в федеральный розыск. До того, как ее вновь арестовали, она успела совершить еще одно преступление, но сложные схемы решила больше не использовать. В подъезде жилого дома напала на пенсионерку и силой отняла у нее 180 тысяч рублей.

Стоит отметить, что ранее обвиняемая судима не была. Но несколько лет назад привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков и кражи в Красноярском крае.