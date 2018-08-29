Новости

Виталий Савельев избран главой "Аэрофлота" еще на пять лет 11:34
Хабаровскую "целительницу" отправили в колонию за обман пенсионеров 11:31
Опрос: Сборы в школу вызвали трудности у половины российских родителей 11:26
В ДТП с маршруткой в Ярославле пострадали девять человек 11:26
Вышел трейлер многообещающего триллера "под Тарантино" 11:22
Московская биржа установила новые базы расчета фондовых индексов 11:18
Цветы подорожали на 30% в преддверии Дня знаний 11:17
Сервис "Яндекс.Видео" может быть заблокирован после 30 августа 11:16
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Россию по Транссибу 11:12
Фото: Квентин Тарантино нашел актера на роль Романа Полански 11:06
Правительство Беларуси определилось с приоритетными планами на 2019 год 11:05
Какие новинки вооружения представила Беларусь на форуме "Армия-2018" 10:55
Усадьбу в Москве, где гостил Дюма, признали памятником архитектуры 10:50
Курс доллара поднялся до 68 рублей 10:43
Число пострадавших в ДТП в Анталье возросло до 13 человек 10:40
Составлен портрет посещающего Крым туриста 10:34
Генконсульство в Анталье помогает пострадавшим в ДТП россиянам 10:32
Более 20 человек погибли при взрыве автомобиля в Ираке 10:31
В Сочи задержали похитившего сумку с 30 млн рублей мужчину 10:31
Южная Корея подняла 10 истребителей на перехват китайского самолета 10:30
Биткоин подорожал до 7 тысяч долларов 10:29
Facebook перейдет на энергию солнца и ветра к 2020 году 10:23
Дожди в Якутии вызвали нашествие клопов-гребляков 10:22
В Армении совершено нападение на экс-председателя Кассационного суда 10:18
Россия и Доминика откажутся от виз 10:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"
29.08.2018 11:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хабаровскую "целительницу" отправили в колонию за обман пенсионеров

Текст: Дина Непомнящая

Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима 44-летнюю местную жительницу. Обманывая пожилых людей женщина "заработала" один миллион восемьсот тысяч рублей.

Фото: depositphotos.com
В Пензе арестованы организаторы крупной финансовой пирамиды

- Вместе со своими помощницами - 33-летней женщиной и неустановленной во время следствия девушкой - мошенница высматривала в разных районах города одиноких пенсионерок. После говорила с ними о состоянии здоровья, представлялась известной целительницей и сообщала, что недуги связаны с наведенной порчей, - рассказали "РГ" в пресс-службе краевого УМВД.

Сообщницы "случайно" проходили мимо и рассказывали доверчивым женщинам о невероятных способностях их новой знакомой. Потерпевшие, веря в возможность чудесным образом избавиться от всех болезней, сами приносили обманщицам деньги и драгоценности, чтобы провести обряд. В конце ритуала ворожея обычно просила "отсчитать 13 окон от угла соседнего здания" и, пока жертвы выполняли поручение, скрывалась с места преступления.

Таким образом в октябре 2016 года обвиняемые получили 660 тысяч рублей наличными и украшения стоимостью около 240 тысяч рублей от 90-летней пенсионерки. А в марте 2017 года - 500 тысяч рублей от 83-летней хабаровчанки. Всего было совершено четыре кражи.

Во время судебного процесса "целительница" скрылась и была объявлена в федеральный розыск. До того, как ее вновь арестовали, она успела совершить еще одно преступление, но сложные схемы решила больше не использовать. В подъезде жилого дома напала на пенсионерку и силой отняла у нее 180 тысяч рублей.

Стоит отметить, что ранее обвиняемая судима не была. Но несколько лет назад привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков и кражи в Красноярском крае.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Курс доллара поднялся до 68 рублей
Австрийские СМИ назвали три причины популярности Путина
Сервис "Яндекс.Видео" может быть заблокирован после 30 августа
Украина решила купить у США комплексы ПВО
Bloomberg сообщил о подготовке ЕС плана по реформе ВТО