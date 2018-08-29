На Камчатке мужчина избил инспектора рыбоохраны

Следователи Усть-Камчатского отдела СУ СК РФ направили в прокуратуру уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ в отношении местного жителя. Он обвиняется в нападении на начальника отдела Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

В ходе расследования установлено, что 1 июня мужчина, который раньше неоднократно привлекался к ответственности за незаконную добычу рыбы, пришел в районный отдел рыбоохраны и начал высказывать свои претензии инспектору.

"Он потребовал, чтобы начальник отдела СВТУ ФАР более не задерживал и не привлекал граждан к ответственности за браконьерство, после чего, несколько раз ударил сотрудника кулаком по лицу и голове", - сообщает пресс-служба следственного управления.

Вопрос о передаче уголовного дела в суд будет решать прокурор. Если разбирательство состоится, нарушитель может получить наказание до пяти лет лишения свободы.