Подводный крейсер ТОФ обстрелял торпедами "вражеские" корабли

Атомный ракетный подводный крейсер "Томск" в рамках зачетного тактического учения группировок сил Тихоокеанского флота в акватории Охотского моря успешно провел торпедную атаку кораблей условного противника.

Под водой субмарина незаметно приблизилась к "вражескому" отряду. Туда входили Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", эскадренный миноносец "Быстрый" и большие противолодочные корабли. "Томск" занял оптимальную для атаки позицию и обстрелял "противника" четырьмя практическими торпедами. После этого подводный крейсер сумел скрытно покинуть район "сражения".

- Ранее, 27 августа "Томск" на учении поразил крылатыми ракетами надводную цель в Охотском море, - добавил начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.