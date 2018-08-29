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29.08.2018 06:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Подводный крейсер ТОФ обстрелял торпедами "вражеские" корабли

Текст: Дина Непомнящая

Атомный ракетный подводный крейсер "Томск" в рамках зачетного тактического учения группировок сил Тихоокеанского флота в акватории Охотского моря успешно провел торпедную атаку кораблей условного противника.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Ракетные стрельбы ТОФ в Охотском море попали на видео

Под водой субмарина незаметно приблизилась к "вражескому" отряду. Туда входили Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", эскадренный миноносец "Быстрый" и большие противолодочные корабли. "Томск" занял оптимальную для атаки позицию и обстрелял "противника" четырьмя практическими торпедами. После этого подводный крейсер сумел скрытно покинуть район "сражения".

- Ранее, 27 августа "Томск" на учении поразил крылатыми ракетами надводную цель в Охотском море, - добавил начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

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