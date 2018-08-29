В Магаданской области обнаружили разлив нефти

В Бухте Нагаева Магаданские спасатели обнаружили пятно, похожее на образование от нефтепродуктов.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщение о разливе поступило от очевидцев. При проверке информация подтвердилась.

Скорее всего, источником загрязнения стало затонувшее в бухте в 2006 году рыболовное судно "Профессор Моисеев". Именно оно стало причиной появления здесь 10 августа нефтяного пятна площадью четыре тысячи квадратных километров.

Кстати



В Магаданской области насчитывается не меньше 36 затонувших судов. Работы по ликвидации утечек и утилизации "погибших" кораблей идут в регионе с 2014 года.