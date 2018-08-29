В Приморье пострадавшим от паводка выделят деньги

Материальную помощь жителям районов Приморья, чьи дома и огороды пострадали от паводка, окажут из финансового резерва для ликвидации ЧС. По 10 тысяч рублей на человека семьи получат за подтопленные дома и столько же - за огороды. Кроме этого средства на ликвидацию последствий паводка в Приморье будут учтены в осенней корректировке краевого бюджета. Режим ЧС был введен в пяти муниципалитетах края.

Стихия разыгралась в южных районах Приморья, которые залило сильными дождями, вызванными тихоокеанским тайфуном "Соулик". Традиционно "поплыл" Уссурийск. Вода не только затопила частные дома и подворья, но и улицы, затекала на первые этажи торговых центров и в подвалы многоэтажек. В соседнем Михайловском районе вышли из берегов две реки - Михайловка и Бакарасьевка. В Октябрьском районе вода пришла в 12 сел. Вода подошла и к Надеждинскому району, по сути, пригороду Владивостока. В городе Арсеньеве, где собирают вертолеты "Черная акула" и "Аллигатор", дожди переполнили водохранилище. Воду пришлось сбрасывать. В результате подтопленными оказались несколько улиц.

Стихия нанесла урон 76 крестьянским хозяйствам, затоплено более 18 тысяч гектаров посевов сельскохозяйственных культур.

- Больше всего пострадали овощи в Октябрьском районе и Уссурийске. Из-за непогоды не убрано более 4,5 тысячи гектаров ранних зерновых, подтоплена соя. Комиссии начали работу по оценке ущерба, - говорит директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрей Бронц.

Сейчас вода везде потихоньку сходит. "Сейчас подтопленными остаются 145 жилых домов и 247 придомовых территорий. Сложно приходится с отдыхающими в палаточных лагерях у моря. Спасатели вытаскивают застрявшие автомобили, но это свидетельство недисциплинированности людей, которые прибывают на отдых", - говорят в ГО и ЧС Приморского края.

А Владимирскую область окутало дымом из-за лесных пожаров. Самый крупный из них распространился на площади более 500 гектаров в Петушинском районе.