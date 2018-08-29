Более 100 домов культуры Прикамья получили бюджетную поддержку

С 2017 года в Пермском крае реализуется федеральный проект "Местный дом культуры".

За это время более чем 100 домам культуры десятков территорий региона предоставлены средства федерального и краевого бюджета на ремонт и обновление материально-техническая базы. Вопрос о планах по реализации проекта до 2020 года обсудили сегодня, 29 августа, на заседании правительства Пермского края.

Глава региона Максим Решетников отметил, что финансирование проекта складывается из всех бюджетных источников. На 2017-2019 годы предусмотрено 130 миллионов рублей, из них 90,7 миллиона - из федерального бюджета, 25 - из краевого, 14,3 миллиона рублей - из местных.

- На эти средства планируем привести в порядок не менее 150 домов культуры: отремонтировать здания или обновить материально-техническую базу, - пояснил губернатор. - Езжу по территориям, знаю, насколько велика у жителей потребность в домах культуры, они важны и нужны людям, являются центром притяжения. Поэтому важно, чтобы они были оснащены современным оборудованием. В эти выходные был с рабочим визитом в Гремячинске, где сейчас заканчивается ремонт Дома культуры, как раз основной вопрос там - оборудование зрительного зала: звук, проектор. Договорились, что этот ДК подаст заявку на участие в программе на следующий год.

Всего в Прикамье работают 620 таких учреждений. При этом половина нуждается в ремонте и обновлении материально-технической базы. Как отметил в своем выступлении министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, в этом году после изменений в федеральном порядке в отборе участвуют не только поселенческие дома культуры, но и районные, а также ДК городских округов. Всего одобрено 57 заявок из 265 от поселений, городских округов и муниципальных районов. В перечне работ по ним: приобретение оборудования - 36 заявок, и проведение текущего ремонта - 21 заявка. В 29 домах культуры уже полностью приобретено оборудование, в семи учреждениях завершен ремонт.

- Реализация проекта "Местный дом культуры" в 2019 году позволит учреждениям в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек предлагать жителям новые виды досуга. В частности, осуществлять кинопоказы, приглашать гастролирующие театры, организовывать конференции и онлайн-трансляции, проводить торжественные мероприятия с использованием мобильного оборудования на территориях отдаленных населенных пунктов, развивать клубное направление, - пояснил Вячеслав Торчинский. - Конкурсный отбор на 2019 год министерством культуры Пермского края будет объявлен до 15 ноября.

Предполагается, что к 2020 году в крае будет отремонтировано и оборудовано не менее 150 домов культуры, которые ежегодно смогут принимать порядка 300 тысяч жителей и девять тысяч участников клубных направлений.

Директор Центра творчества и спорта Кунгурского района Мария Третьякова представила членам правительства опыт муниципалитета: в рамках проекта в их районе отремонтировано и обновлено оборудование в шести домах культуры.

- Дома культуры в муниципалитетах действительно пользуются большой популярностью, а после их обновления число клубов и участников мероприятий только увеличивается. Например, число кружков почти за два года увеличилось с 90 до 135, число участников с 1300 до 1700, на 20 процентов увеличилось число мероприятий, проводимых на площадках домов культуры, - рассказала она.

Губернатор отметил, что именно это и является конечной целью реализации программы, а рост числа участников мероприятий говорит о том, что для людей это важно и нужно.

Справка "РГ"

Проект "Местный дом культуры" реализуется на основе конкурсного отбора муниципальных образований по заявочному принципу. Для домов культуры предоставляются средства краевого и федерального бюджетов: на приобретение оборудования (до миллиона рублей), на проведение ремонта (до 1,5 миллиона рублей). Конкурсный отбор проводится министерством культуры Прикамья.