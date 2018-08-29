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29.08.2018 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вятке двое мужчин получили срок за похищение и убийство

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской к большим срокам приговорены двое местных жителей, похитивших и убивших человека. Об этом сообщили в среду "РГ" в СУ СКР по региону.

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В мае прошлого года в лесу возле деревни Слободка Слободского района было обнаружено тело местного жителя - молодого человека, 1993 года рождения, с признаками насильственной смерти. Накануне с заявлением о его исчезновении в полицию обратилась мать.

В ходе расследования удалось установить, что ранее к нему домой приехали двое знакомых молодых людей 21 и 22 лет. Один из незваных гостей обвинил хозяина в том, что тот, якобы, изнасиловал его сестру. Избив парня, они загрузили его в багажник машины и увезли в лес. Там один из похитителей буксировочным тросом задушил молодого человека, после чего гости бросили труп в лесу и уехали.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемые убийцы были задержаны. В отношении них, в зависимости от того, какую роль каждый из них играл в произошедшем,  были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 105 УК (убийство), части 1 статьи 139 УК (незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица), части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья).

Суд признал доводы следствия и прокуратуры неопровержимыми и приговорил убийцу к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Его напарник получил семь лет также колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
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