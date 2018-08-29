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29.08.2018 14:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нижегородские ученые создали биоморфный подводный беспилотник

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)
Фото: Пресс-служба ННГУ Фото: Пресс-служба ННГУ
Фото: Пресс-служба ННГУ

Ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н.И. Лобачевского представили на форуме "Армия-2018" биоморфное подводное беспилотное судно БПС "Тунец-1".

Фото: Сергей Птичкин / РГ
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Как сообщается на сайте вуза, оно может использоваться для обследования дна, в том числе при поиске полезных ископаемых. По словам заместителя проректора по научной работе ННГУ Августа Ли, главное отличие "Тунца" - его биоморфная конструкция. Судно похоже на обычную рыбу, копирует ее движение, благодаря чему не происходит лишнего возмущения окружающей среды, а сам робот становится малозаметным.

Кроме того, "Тунец" планируется оснащать средствами гидроакустической связи, что позволит объединять таких роботов в "стаи" под управлением из единого командного центра.

Ученые намерены создать биоморфный масштабируемый корпус для использования на больших глубинах.

- В планах - разработка нового типа двигателей, основанных на "умных" материалах, например, пьезоэлектрических, ферромагнитных жидкостях, которые могут трансформировать структуру при внешнем воздействии. Это позволит существенно снизить гидроакустические шумы и, предположительно, увеличить автономность работы, - пояснил Август Ли.

Общество Наука Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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