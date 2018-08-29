Пензенские школы признали самыми безопасными в ПФО

Пензенская область стала единственным регионом в Приволжском федеральном округе, где все школы оборудовали экстренными кнопками для вызова правоохранительных органов и автоматическими системами оповещения о пожаре.

Об этом стало известно в ходе видеоконференции с регионами ПФО, где обсудили подготовку к новому учебному году.

Для обеспечения безопасности пензенских школьников из регионального бюджета в этом году выделили около 18 миллионов рублей. Это позволило в полном объеме выполнить все требования к организации безопасности. Как сообщили в региональном минобре, все объекты образования оборудованы приборами автоматической противопожарной защиты с выводом сигнала о пожаре на пульт единой дежурной диспетчерской службы в автоматическом режиме без участия работника. Все школы обеспечены первичными средствами пожаротушения, системы оповещения о пожаре.

В регионе также постарались по возможности избавиться от второй смены. В этом году 96 процентов школьников будут учиться в первую смену, а после уроков посещать кружки и секции по интересам.

В Пензенской области заметно уменьшилось число школ, нуждающихся в ремонте. В 2017 году был проведен капитальный ремонт в 38 школах в основном за счет средств регионального бюджета. Общая сумма затрат на работы составила более 204 миллионов рублей. В 2018 году на проведение капитального ремонта выделили еще 200 миллионов рублей, из них 160 миллионов - из областного бюджета. В соответствие с современными нормами привели еще 36 школ. Реализация программы продолжится, в ближайшие пять лет планируется капитально отремонтировать еще 120 школьных зданий. На эти цели предусмотрено еще порядка 450 миллионов рублей.

Накануне учебного года в школы поступила основная партия учебников - более 240 тысяч экземпляров. Детям они будут выдаваться бесплатно. Общая сумма заказа составила 86 миллионов рублей. Всего в бюджете Пензенской области на приобретение учебников в этом году предусмотрено более 119 миллионов. На эти средства предполагается закупить 320 тысяч экземпляров учебной литературы. Кроме того, на внеочередной сессии регионального Законодательного Собрания на эти цели дополнительно выделили 33 миллиона рублей. Это позволит дополнительно приобрести более 80 тысяч учебников.

Родителям учеников со второго по пятые классы включительно не придется покупать и дневники. Первоклассникам они не требуются, так как им не задают домашнее задание. А для детей постарше выпустят специальный "Культурный дневник". В нем помимо привычных граф содержится информация по краеведению, знаменательные даты и познавательные сведения о родном крае. Ранее этот проект был презентован в Совете Федерации РФ и одобрен министерством культуры России.

Компетентно

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:

- Нам нельзя останавливаться на достигнутом, нужно внедрять новые формы досуга, технического творчества, искусства, спортивной и физической подготовки для детей. В новом учебном году откроются восемь специализированных спортивных классов по футболу в школах Пензы, Кузнецка, Сердобска, Каменки и Нижнего Ломова. Для этого они получат все необходимое оборудование, тренеры приступят к работе. Дополнительное образование должно обеспечить условия для саморазвития и самореализации ребенка, талантливые дети - это стратегический ресурс региона.