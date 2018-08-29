В Саратовской области произошла череда резонансных дорожно-транспортных происшествий. В течение нескольких дней среди подозреваемых оказались и следователь, и судья, и прокурор, и даже бывший глава района.

25 июля руководитель Марксовского района Н. Доровской в пьяном виде на своей автомашине "Тойота Ленд Крузер 200" выехал на встречную полосу и протаранил "Рено Сандеро". Два человека в "Рено" погибли на месте, еще один серьезно пострадал.

Не оказал помощь сбитому им мотоциклисту и водитель внедорожника "AUDI Q3". Мотоциклист хоть и выжил, но получил серьезные травмы. А водитель машины с места аварии уехал. Следователи выяснили, что "AUDI Q3" принадлежал сотруднику прокуратуры Саратовской области Виталию Медникову, а водителем могла быть его мать - Марина Медникова, судья Арбитражного суда Саратовской области.

18 августа участником "пьяного" ДТП стал замначальника Центра автоматической фиксации административных правонарушений местного Управления ГАИ Николай Панков. Находясь в подпитии за рулем, он выехал на перекресток на красный и столкнулся с автомашиной "Мазда 3".

Но самый большой резонанс вызвала авария, в которой подозревают следователя. 4 августа в Энгельсе внедорожник на огромной скорости насмерть сбил на пешеходном переходе двух пожилых женщин. Автомобиль зарегистрирован на супругу начальника отдела следственного управления СКР по Саратовской области подполковника юстиции Аристотеля Ашкалова.

Внедорожник следователя на огромной скорости насмерть сбил на переходе двух пожилых женщин

Ашкаловы хорошо известны в Саратовской области. Глава семейства - лидер греческой диаспоры. Помимо сына-следователя у него есть еще один, Сократ, который занимается крупным ресторанным и алкогольным бизнесом. Еще один Ашкалов - генерал-лейтенант таможенной службы, начальник Северо-Кавказского таможенного управления.

По городу сразу поползли слухи, что высокопоставленным фигурантам удастся отмазаться. Скандал вышел даже на федеральный уровень. Но в самой областной прокуратуре уверены, что никто от ответственности не уйдет. В подтверждение своих слов областной прокурор Сергей Филипенко сообщил, что дело Ашкалова изъято из производства местного отдела по расследованию ДТП. И передано в СКР.

Надзор за его ходом осуществляет управление Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе. Кроме того, в отношении самого Ашкалова проводится служебная проверка, на период которой он отстранен от занимаемой должности.

Прямая речь

Сергей Филипенко, прокурор Саратовской области:

- Материалы проверок и уголовные дела оперативно изымаются и передаются в следственный комитет для максимально объективного расследования. Все правонарушители, невзирая на их ранги и заслуги, неукоснительно привлекаются к установленной законом ответственности. Со стороны прокуроров надзор за этим будет обеспечен. Своевременность сбора всех следов с места происшествия, качество их исследования проверяются прокурорами с особой тщательностью.

В ходе расследования необходимо установить не только сам факт нарушения Правил дорожного движения и личность водителя, но и экспертным путем доказать наличие у него технической возможности предотвратить столкновение. Для этого требуется время.