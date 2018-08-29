Скончался главный тренер гандбольного клуба "Лада" Левон Акопян

Сегодня ушел из жизни главный тренер гандбольной команды "Лада" Левон Акопян, сообщил клуб на своем официальном сайте. Ему было 73 года.

Акопян стоял у истоков волгоградского гандбола. Под его руководством областные клубы заняли лидирующие места во внутреннем чемпионате. Последние пять лет он возглавлял клуб "Лада" в Тольятти. За это время коллектив четырежды выигрывал "серебро" на чемпионате России и один раз завоевал бронзовые медали. В 2014 году выиграла Кубок Европейской гандбольной федерации.

Левон Оганесович летом 2016 года вошел в тренерский штаб национальной сборной, которая завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.