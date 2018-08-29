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29.08.2018 12:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Пензенской области проведут реконструкцию загородных лагерей

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензенской области в следующем году продолжат реконструкцию детских загородных лагерей. Такое поручение сделал глава региона Иван Белозерцев по итогам детской оздоровительной кампании.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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До наступления следующего лета на эти цели выделят более 60 миллионов рублей из муниципальных бюджетов. Планируется капитально отремонтировать детские оздоровительные лагеря "Юность" и "Строитель" под Пензой. Построят новый корпус "Лесной сказки" в Лунинском районе, отремонтируют кровлю столовой лагеря "Ласточка" в Кузнецком районе. Ведется разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли жилого корпуса и ремонт медпункта лагеря "Луч" под Кузнецком. В Сердобском районе отремонтируют корпуса, душевые и столовые в лагерях "Солнечная поляна" и "Чайка". В Каменском районе установят системы водоснабжения и канализации и оборудуют бассейн в лагере "Березка". Помимо этого разрабатывается архитектурная концепция и проектно-сметная документация на реконструкцию корпусов в детском оздоровительном лагере "Белка". Завершить эту работу планируется в этом году.

В период летних каникул на территории Пензенской области работали 419 детских оздоровительных лагерей, из них 21 загородный лагерь, 364 - с дневным пребыванием, 28 лагерей труда и отдыха, три санаторно-оздоровительных и три палаточных лагеря. Для организации отдыха и оздоровления детей были организованы четыре смены. Всего в летний период отдохнули и оздоровились более 45 тысяч детей.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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В Пензенской области организовали самую массовую в России региональную военно-историческую смену. В ней приняли участие более десяти тысяч школьников. Они учились основам выживания в экстремальных условиях, овладевали навыками оказания первой медицинской помощи, постигали принципы здорового образа жизни и безопасности. В программе были встречи с ветеранами боевых действий и курсантами артиллерийско-инженерного института. Для участников смены организовали военно-спортивные игры с элементами военного многоборья, выставки оружия и амуниции, провели смотр строевой песни, реконструкцию Бородинского сражения. Дети посетили выездную экспозицию музея Русской армии. Они также смогли подготовиться и сдать нормы ГТО.

Для 200 пензенских ребятишек, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет бюджета закупили бесплатные путевки с лечением в пансионате "Приморский", расположенном на Черноморском побережье. Еще 300 детей направятся на отдых в пансионат 1 сентября.

На проведение летней оздоровительной кампании в этом году из регионального бюджета было выделено более 260 миллионов рублей.

Компетентно

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:

- В загородных лагерях отдыхают лидеры школьного движения. И власть обязана их поддерживать, создавать условия, чтобы они могли реализовывать свои проекты. Здорово, что эти молодые люди проявляют интерес к истории российского государства, нашего региона. Что они помнят своих прадедушек и прабабушек, которые в годы Великой Отечественной войны отстояли независимость нашей Родины, а в послевоенные годы трудились, строили школы, заводы, предприятия. Сегодня дети наше будущее и от них зависит, каким оно будет.

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