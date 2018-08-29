В Пензенской области проведут реконструкцию загородных лагерей

В Пензенской области в следующем году продолжат реконструкцию детских загородных лагерей. Такое поручение сделал глава региона Иван Белозерцев по итогам детской оздоровительной кампании.

До наступления следующего лета на эти цели выделят более 60 миллионов рублей из муниципальных бюджетов. Планируется капитально отремонтировать детские оздоровительные лагеря "Юность" и "Строитель" под Пензой. Построят новый корпус "Лесной сказки" в Лунинском районе, отремонтируют кровлю столовой лагеря "Ласточка" в Кузнецком районе. Ведется разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли жилого корпуса и ремонт медпункта лагеря "Луч" под Кузнецком. В Сердобском районе отремонтируют корпуса, душевые и столовые в лагерях "Солнечная поляна" и "Чайка". В Каменском районе установят системы водоснабжения и канализации и оборудуют бассейн в лагере "Березка". Помимо этого разрабатывается архитектурная концепция и проектно-сметная документация на реконструкцию корпусов в детском оздоровительном лагере "Белка". Завершить эту работу планируется в этом году.

В период летних каникул на территории Пензенской области работали 419 детских оздоровительных лагерей, из них 21 загородный лагерь, 364 - с дневным пребыванием, 28 лагерей труда и отдыха, три санаторно-оздоровительных и три палаточных лагеря. Для организации отдыха и оздоровления детей были организованы четыре смены. Всего в летний период отдохнули и оздоровились более 45 тысяч детей.

В Пензенской области организовали самую массовую в России региональную военно-историческую смену. В ней приняли участие более десяти тысяч школьников. Они учились основам выживания в экстремальных условиях, овладевали навыками оказания первой медицинской помощи, постигали принципы здорового образа жизни и безопасности. В программе были встречи с ветеранами боевых действий и курсантами артиллерийско-инженерного института. Для участников смены организовали военно-спортивные игры с элементами военного многоборья, выставки оружия и амуниции, провели смотр строевой песни, реконструкцию Бородинского сражения. Дети посетили выездную экспозицию музея Русской армии. Они также смогли подготовиться и сдать нормы ГТО.

Для 200 пензенских ребятишек, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет бюджета закупили бесплатные путевки с лечением в пансионате "Приморский", расположенном на Черноморском побережье. Еще 300 детей направятся на отдых в пансионат 1 сентября.

На проведение летней оздоровительной кампании в этом году из регионального бюджета было выделено более 260 миллионов рублей.

Компетентно

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:

- В загородных лагерях отдыхают лидеры школьного движения. И власть обязана их поддерживать, создавать условия, чтобы они могли реализовывать свои проекты. Здорово, что эти молодые люди проявляют интерес к истории российского государства, нашего региона. Что они помнят своих прадедушек и прабабушек, которые в годы Великой Отечественной войны отстояли независимость нашей Родины, а в послевоенные годы трудились, строили школы, заводы, предприятия. Сегодня дети наше будущее и от них зависит, каким оно будет.