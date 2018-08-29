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29.08.2018 14:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми автомобиль без водителя въехал в толпу пешеходов

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

В Перми на пересечении улиц Попова и Пушкина произошло ДТП – легковой автомобиль Chery без водителя разогнался и сбил пешеходов на тротуаре.

Фото: УМВД по Ярославской области
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Как пояснили "РГ" в пресс-службе регионального ГИБДД, автомобиль принадлежит 61-летней жительнице краевой столицы. Она оставила транспортное средство в парковочном кармане, но не поставила его на ручной тормоз. Спустя время автомобиль начал самостоятельное движение вниз по улице Попова, которая расположена под уклоном.

В результате легковой седан врезался в пешеходов на тротуаре, которые ожидали зеленого сигнала светофора. В ДТП получил травму 16-летний подросток.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край РГ-Видео
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