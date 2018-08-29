В Перми автомобиль без водителя въехал в толпу пешеходов

В Перми на пересечении улиц Попова и Пушкина произошло ДТП – легковой автомобиль Chery без водителя разогнался и сбил пешеходов на тротуаре.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе регионального ГИБДД, автомобиль принадлежит 61-летней жительнице краевой столицы. Она оставила транспортное средство в парковочном кармане, но не поставила его на ручной тормоз. Спустя время автомобиль начал самостоятельное движение вниз по улице Попова, которая расположена под уклоном.

В результате легковой седан врезался в пешеходов на тротуаре, которые ожидали зеленого сигнала светофора. В ДТП получил травму 16-летний подросток.