В Татарстане задержали подростка, подозреваемого в избиении мужчины

Следователи задержали 17-летнего жителя Набережных Челнов, подозреваемого в участии в групповом избиении 49-летнего мужчины, который впоследствии скончался.

Трагедия произошла 17 июля этого года. Мужчина сделал замечание молодым людям, которые грызли семечки на детской площадке. Конфликт перерос в драку, во время которой потерпевший потерял сознание и умер.

Как сообщили в СК РФ, причиной смерти стал инфаркт миокарда. Кроме того, судмедэксперты обнаружили на теле мужчины повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

В ближайшее время следователи направят материалы в суд, где в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.