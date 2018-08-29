Автобус с хоккейной командой "Ермак" попал в ДТП под Красноярском

Команда по хоккею с мячом "Ермак" из Ангарска Иркутской области, попала в ДТП, возвращаясь с игр в Красноярске с местным "Соколом". Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ангарского клуба.

По данным ХК "Ермак", автобус, на котором ехали спортсмены, сломался.

- Команда дождалась сменного автобуса и продолжает движение домой. Все игроки, тренеры живы и здоровы, - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, выкладывающих фото аварии в социальных сетях, водитель уснул за рулем и потерял управление. Автобус съехал в кювет.

В правоохранительных органах сайту IrkutskMedia подтвердили, что водитель не справился с управлением, и автобус оказался в кювете на федеральной трассе Р255 "Сибирь" в районе Канска.

Напомним, что в матче "Ермак" уступил "Соколу" со счетом 5:2. 31 августа команды встречаются вновь, но уже в Ангарске.