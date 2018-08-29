Еще два вуза получили право самостоятельно присуждать ученые степени

Два российских вуза - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Национальный исследовательский Томский государственный университет - получили право самостоятельно присуждать ученые степени. Распоряжение об этом подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

"Подписанным распоряжением в перечень [научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется право самостоятельно присуждать ученые степени] включены два высших учебных заведения: Национальный исследовательский Томский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого," - говорится в справке к распоряжению, размещенному вторник на официальном сайте правительства России.

Год назад в списке состояли 19 вузов и четырех научных института.