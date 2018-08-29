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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Красноярском крае 17 районов получили новые школьные автобусы

Во вторник, 28 августа, временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс вручил сертификаты и ключи от новых школьных автобусов главам муниципальных образований региона.

Пассажирские машины отправились с площади перед Красноярским краевым Дворцом пионеров в 17 территорий региона для замены изношенной техники. Всего за счет средств бюджета территории было приобретено 26 автобусов марки "ПАЗ" на 572 посадочных места.
Вручая сертификаты главам, врио губернатора региона отметил, что в большом Красноярском крае значительная часть школьников добирается до занятий именно на автобусах.

Фото: Правительство Красноярского края
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- Перед нами стоит задача серьезно обновить школьный автопарк за следующие три года, и сегодня у нас есть прекрасная возможность передать ребятам небольшой автоотряд из наших надежных проверенных российских автобусов. Уверен, что они сделают более комфортной дорогу в школу, будут использоваться школьными коллективами для поездок в Красноярск и в соседние районы, для посещения различных экскурсий. Желаю всем ученикам, их родителям и педагогам отличного настроения в новом учебном году. В добрый путь, - напутствовал в приветственной речи Александр Усс.

Как рассказали в правительстве региона, приобретенные транспортные средства соответствуют всем необходимым техническим требованиям, имеют желтую окраску кузова и светоотражающую маркировку, надпись "Дети", знаки "Перевозка детей". Автобусы оборудованы ремнями безопасности, убирающейся подножкой пассажирской двери, устройством ограничения скорости, внутренним и внешним громкоговорящим устройством, автоматической подачей звукового сигнала при движении задним ходом. Кроме того, машины оснащены средствами двухсторонней связи, тахографом, навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, датчиком уровня топлива.

В настоящее время в 49 муниципальных образованиях края организован подвоз более 20 тысяч учащихся к 446 общеобразовательным учреждениям. Для этого на 1,3 тысячи школьных маршрутов работают 710 школьных автобусов.

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