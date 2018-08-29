Вблизи самого длинного в РФ ж/д тоннеля произошло два землетрясения

На севере Бурятии в среду зафиксировано два серьезных подземных толчка. Эпицентр землетрясения располагался в Муйском районе республики, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

По информации службы, толчки произошли с разницей в 40 минут. Наиболее сильно они ощущались вблизи инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Северомуйского железнодорожного тоннеля - самого длинного в России. Согласно информации сейсмологов, наиболее сильным оказался первый толчок. Его энергетический класс составил 11,3 балла с магнитудой - 3,2 балла. Интенсивность в эпицентре достигала 6 баллов.

Стоит отметить, что это уже второй проявление сейсмической активности в Бурятии на этой неделе вблизи объектов БАМа. В ночь с воскресенья на понедельник в Баунтовском районе республики недалеко от поселка Уакит произошло землетрясение с энергетическим классом 11,6 балла.