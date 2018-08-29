В Дагестане автомобиль с ребенком рухнул с обрыва

Новости

В Петербурге запретили взыскивать давние долги за квартиру 17:36
Минэкономразвития оценило ответный иск от Соединенных Штатов в ВТО 17:35
В турецкой больнице остался один из пострадавших в ДТП туристов 17:33
Заместителем министра спорта РФ назначен Игорь Сидоркевич 17:30
На Каспии отработали новую тактику против крылатых ракет 17:30
Экс-глава Минтранса возглавил один из крупнейших строительных холдингов 17:28
ОНФ проконтролирует исполнение предложений президента по пенсиям 17:27
Москвичей угостят мороженым с красной икрой и вареньем из сирени 17:21
Суд арестовал еще двоих фигурантов по делу об избиении заключенных 17:21
Автобус с хоккейной командой "Ермак" попал в ДТП под Красноярском 17:20
ЦБ: Россияне впервые с 2015 года продали больше долларов, чем купили 17:15
Названа дата начала продаж автомобилей Aurus 17:14
Макей обсудил с Суриковым диалог Минска и Москвы 17:12
Немецкий концерн заявил о целесообразности реализации "Северного потока-2" 16:40
В крупном ДТП в Дагестане пострадали 11 человек 16:38
В проекте "Кортеж" появится кабриолет 16:32
Минкомсвязь: "Яндекс" должен сам договориться с правообладателями 16:31
В ЕАЭС установлены единые правила декларирования экспресс-грузов 16:24
Лавров: Террористический "гнойник" в Идлибе необходимо ликвидировать 16:23
В Петербурге отравились 30 участников молодежного конгресса 16:22
Видео: Витас опять издал неимоверные звуки - теперь в космосе 16:15
В Сети появились фото абсолютно голой Леди Гаги 16:12
В Саратове запатентовали котел, способный отопить микрорайон 16:05
В Вологде за истязание ребенка в приемной семье ответит орган опеки 16:04
Что нужно знать о концепте новой Lada 4x4 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
В "РГ" расскажут о погоде на осень
В "РГ" расскажут о погоде на осень
29.08.2018 15:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане автомобиль с ребенком рухнул с обрыва

Текст: Елена Мелихова (Махачкала)

В горах Хунзахского района Дагестана автомобиль с ребенком сорвался в обрыв. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
В Крыму три человека погибли в упавшем с обрыва внедорожнике

- Очевидцы помогли водителю и пассажиру выбраться из салона зависшей над обрывом машины. Однако они не успели вытащить несовершеннолетнего. Машина слетела в обрыв вместе с ним, - уточнили в ведомстве.

Пока судьба находившегося в машине ребенка неизвестна. На его поиски брошены силы правоохранителей, МЧС и местных жителей. Как уточняет РИА Новости, несовершеннолетнего унесло течением реки, расположенной под обрывом.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Обращение Владимира Путина к гражданам России
Московский международный автомобильный салон
Топилин рассказал, когда пенсия достигнет 20 тысяч рублей
Сервис "Яндекс.Видео" может быть заблокирован после 30 августа
Минтруд России утвердил порядок выдачи знака "Инвалид"