В Дагестане автомобиль с ребенком рухнул с обрыва

В горах Хунзахского района Дагестана автомобиль с ребенком сорвался в обрыв. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики.

- Очевидцы помогли водителю и пассажиру выбраться из салона зависшей над обрывом машины. Однако они не успели вытащить несовершеннолетнего. Машина слетела в обрыв вместе с ним, - уточнили в ведомстве.

Пока судьба находившегося в машине ребенка неизвестна. На его поиски брошены силы правоохранителей, МЧС и местных жителей. Как уточняет РИА Новости, несовершеннолетнего унесло течением реки, расположенной под обрывом.