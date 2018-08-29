В крупном ДТП в Дагестане пострадали 11 человек

В Кизлярском районе Дагестана произошло ДТП с 11 пострадавшими. Как сообщили "РГ" в республиканском УМВД, КамАЗ и пассажирский микроавтобус Ford Transit столкнулись во время движения по трассе. В результате 11 человек получили травмы.

После оказания первой медицинской помощи пятерых пострадавших госпитализировали в стационар. Одна из пассажирок микроавтобуса, по оценкам медиков, находится в тяжелом состоянии. Врачи делают все для спасения ее жизни.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Уже назначен ряд экспертиз, в том числе трассологическая.