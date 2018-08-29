Ирина Мазуркевич - о всех секретах своей профессии

Народная артистка России Ирина Мазуркевич, ведущая актриса Санкт-Петербургского театра Комедии имени Н.П. Акимова, отмечает юбилей. Актриса рассказала "СОЮЗу", как живет сегодня.

Ирина Мазуркевич: За 45 лет я сыграла немного. Но почти все фильмы на слуху, их часто показывают по ТВ. Фото: Владимир Бертов

О театре

- В этом году еще одна круглая дата - 30 лет назад я поступила в труппу Театра Комедии. Здесь я стала и "заслуженной", и "народной". Мы с мужем Анатолием Равиковичем перешли сюда из Театра имени Ленсовета в 1988 году.

У меня сегодня прекрасный репертуар: "Средство Макропулоса", "Хочу сниматься в кино", "Виндзорские проказницы", "Визит дамы", "Относительные ценности", "Бешеные деньги". Шесть названий - это много. Мне везет с ролями. Они объемные, и их интересно играть, проживать. Сейчас репетируем пьесу Шукшина "Энергичные люди", у меня роль Веры Сергеевны Кузькиной, ставит режиссер Сергей Федотов, руководитель Пермского театра "У Моста". Приятно, что с возрастом ролей не становится меньше, а наоборот. Об этом можно только мечтать.

Еще есть четыре антрепризы, там тоже хороший материал: "Уикенд по-французски", "Анатомия любви", "Я - гений" (играю жену Сальвадора Дали). Драматические и комедийные роли. И даже мюзикл "Безымянная звезда", роль мадемуазель Куку.

О кино

- Моя первая роль - Таня Малышева в фильме "Чудо с косичками". Снял его в 1974 году на "Мосфильме" режиссер Виктор Титов. В основе - реальные факты биографии знаменитой советской гимнастки Ольги Корбут. Мне было всего 16 лет, я училась в Горьковском театральном училище. Меня все время спрашивают, трудно ли мне было сниматься, сама ли я выполняла упражнения на брусьях, прыжки. Не трудно, выполняла сама. Я восемь лет занималась художественной гимнастикой.

Фото из "Чуда…" было в картотеке "Мосфильма", его увидел режиссер Александр Митта, так я попала в его картину "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". Дальше были "Открытая книга", "Трое в лодке, не считая собаки", "О бедном гусаре замолвите слово"… Замечательно было работать с Титовым ("Чудо с косичками", "Жизнь Клима Самгина", "Васька"), с Дмитрием Астраханом ("Ты у меня одна", "Все будет хорошо!"). Наслаждение сниматься у таких режиссеров, как Юрий Грымов (я сыграла в его фильме "Коллекционер" и недавно - в "Трех сестрах").

За 45 лет я сыграла немного. Но почти все фильмы на слуху, их часто показывают по ТВ.

Мне периодически звонят, предлагают роли, отказываюсь спокойно, если неинтересный сценарий, люди к этому с пониманием относятся. Жду хороший материал.

Мы, женщины шестидесяти лет, еще можем любить, испытывать те же чувства, что в молодости. Я хорошо это знаю

О любви

- Анатолий Равикович был известным в Ленинграде артистом, работал в Театре имени Ленсовета, руководил которым Игорь Владимиров. Я начинала после училища с массовки.

Мы с Ларисой Луппиан (женой Михаила Боярского) по очереди танцевали блоху и изображали народ. Потом я играла Малыша в легендарном спектакле "Малыш и Карлсон" (сменив в этой роли Алису Фрейндлих), а Карлсона играл Равикович.

Анатолий Юрьевич был старше меня на два десятка лет. Несмотря на разницу в возрасте, наш брак продлился 32 года, пока Равик (я не называла мужа Толя) не ушел из жизни в 2012 году. У нас дочь Лиза. И двое внуков - Матвей и Ева. Чудесные, потрясающие! Внуки - мое счастье, огромная радость. Они растут, развиваются. Хотя мы редко видимся - контакт не прерывается. Недавно были у меня на даче, и Матвей (ему 8 лет) спросил: "Бабуля, а когда я вырасту, ты еще не умрешь?" "Надеюсь, что нет, Матвеюшка". - "Я буду много зарабатывать и подарю тебе хорошую машину". Так что у меня теперь есть смысл дожить до этого события. (Машина у меня есть, но что важно - внук сам заработает и подарит бабушке!) Еве 6 лет, она, по-моему, станет артисткой, похоже, что у нее есть дар.

Мы, женщины 60 лет, еще можем любить, испытывать те же чувства, что в молодости. Я хорошо это знаю. Чувствую внимание мужчин, довольно настойчивое, если не сказать навязчивое, и вижу, как у них горят глаза. У меня сегодня тоже есть личная жизнь. Я встретила человека, с которым мне интересно, я вполне счастлива.

О Беларуси

- Раньше, когда в паспорте указывали национальность, у родителей и у меня было написано: "белорус", "белоруска". Я родилась в маленьком городе Мозыре Гомельской области. Там окончила восемь классов. В 15 лет уехала из дома в Горький - за компанию с подружками поступать в театральное училище. Началась самостоятельная жизнь. В тот же год родители переехали в Минск. Сейчас там живут моя мама и два брата со своими семьями. Мы с мамой родились в один день, и у нее тоже нынче юбилей. Мы всегда на связи - телефон, скайп, часто езжу к маме.

Самые лучшие подруги - мозырские, из детства, близкие люди, с которыми общаешься буквально каждый день. Благодаря соцсетям сегодня это просто. Все разъехались кто куда.

Недавно была с антрепризным спектаклем в Витебске. И снова поразилась - какой замечательный город! В Беларуси, конечно, надо жить. Особенно людям в возрасте. Там другой ритм жизни. Спокойно, люди приветливые - на улицах, в транспорте, продавцы в магазинах. Чисто и вкусно - это уже общеизвестно, когда говорят про Беларусь.

Люблю я мою родину!

ФИЛЬМОГРАФИЯ ИРИНЫ МАЗУРКЕВИЧ

1974 - "Чудо с косичками"

1976 - "Сказ про то, как царь Петр арапа женил"

1979 - "Трое в лодке, не считая собаки"

1980 - "О бедном гусаре замолвите слово"

1983 - "Тайна "Черных дроздов"

1995 - "Все будет хорошо!"

1999 - "В зеркале Венеры"

1999 - "Улицы разбитых фонарей"

2001 - "Коллекционер"

2002 - "Агентство"

2005 - "Воскресенье в женской бане"

2005 - "Подлинная история поручика Ржевского"

2014 - "Смайлик"

2017 - "Три сестры"