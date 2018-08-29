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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Фиксы" вдоль Невы

Застройщики продолжают разрушать "небесную линию"
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7653 (190)
В Северной столице эксперты с воды оценили "небесную линию" города - вывод оказался неутешительным: она продолжает разрушаться, стремительно утрачивается и стиль набережных Невы. Виной тому - отсутствие каких-либо четких положений по застройке и внешнему облику этих территорий, а еще безответственность проектировщиков новостроек. Противостоять неуместным и безвкусным зданиям общественникам, к сожалению, удается лишь в единичных случаях.

Термин "небесная линия" в лексикон петербуржцев вошел с легкой руки Дмитрия Лихачева - это словосочетание он первым использовал в одной из своих статей, подчеркивая, что характерной градостроительной чертой Ленинграда является преобладание горизонталей над вертикалями. Долгие годы основными доминантами города были три шпиля: Петропавловский собор, Адмиралтейство и Михайловский замок. Серьезные изменения начались в ХХI веке, и сейчас список "чудовищ в центре города", как называют их специалисты, продолжает пополняться.

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- Линия превращается в пунктир. Иной раз кажется, что выщербленые зубы стоят по берегам. Их и зданиями-то сложно назвать. Но нарушается не только непрерывность, нарушается сама стилевая гармония, появляется упрощение, а самое неприятное - искажение видов и панорам Невы. Хороша или не хороша игла "Лахта Центра", но в исторической части города она набедокурила, - обращает внимание заслуженный художник России, член правления Всемирного клуба петербуржцев Иван Уралов.

При этом именно тот факт, что строительство высотки все-таки удалось перенести с правого берега Невы, Малой Охты, эксперт называет "спасением города от большой трагедии". Небоскреб напротив ансамбля Смольного монастыря стал бы примером ужасающей дисгармонии, впрочем, и теперь этого не избежать - когда на здании включат подсветку, оно будет спорить со шпилем Петропавловской крепости. А ему в свое время, надо сказать, уже "досталось" от светящейся башни телецентра, с которой петербуржцы как-никак, но смирились.

Одной высотной застройкой проблема, конечно, не ограничивается. Чем, казалось бы, можно испортить, к примеру, Дворцовую или Адмиралтейскую набережные, которые уже сформировались окончательно?

А испортить можно неграмотной реконструкцией зданий непосредственно за первой линией. Это привело к застройке Адмиралтейской набережной, которую специалисты называют "безжалостной по отношению к существующим архитектурным ансамблям". Это же существенно подпортило некоторые виды на Петроградскую сторону.

Сейчас, подчеркивают архитекторы, в панораму Невы включен прямой конфликт между исторической и новой застройкой, хотя на набережных существует огромный ресурс для создания ансамблей в петербургском стиле. Но современные проекты, к сожалению, таких видов и панорам не формируют. Среди особо заметных градостроительных ошибок называют жилые комплексы "Серебряные зеркала" в Петроградском районе, "Монблан" в Выборгском, деловой комплекс "Санкт-Петербург Плаза", прозванный в народе за свою нелепость "чайником" или "сапогом".

Фото: depositphotos.com
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- В ряде случаев мы сталкиваемся с безответственной и легкомысленной проектировкой. У нас уходит ансамблевость и добротность, свойственные невским панорамам. Очень часто ругают советскую промышленную архитектуру, но посмотрите хотя бы на здание Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) - к нему подходили ответственно, думали, как архитектура будет вести диалог с Невой. И сейчас это один из лучших фасадов в этой части города, - подчеркивает архитектор, член градостроительного совета Санкт-Петербурга Михаил Мамошин.

Чтобы спасти Северную столицу от дальнейшего разрушения "небесной линии", усилий одного только профессионального сообщества и общественников недостаточно. В этом должно быть заинтересовано и правительство города.

Специалисты предлагают разработать общий регламент набережных Невы. Это поможет сохранить "лицо" Петербурга.

Комментарий

Мария Элькина, архитектурный критик:

- В начале 2000-х неизвестный дом на Богатырском проспекте, а потом еще и еще - на Комендантском, на проспекте Просвещения, на улице Савушкина, обогнали по высоте Исаакиевский собор... В конце концов и Петропавловку превзошли дом в Рыбацком и башня на площади Конституции. Ни одна из названных построек не вторгается в виды от Эрмитажа, но от этого не должно становиться легче. Сам факт их появления и есть основной симптом заболевания. Облик большинства этих зданий нельзя назвать хоть сколько-нибудь пристойным, и не из-за высоты. В "небесную линию" Петербурга вторглись не просто высотки, в нее попали не обладающие какими-либо архитектурными достоинствами сооружения, и только это и стоит считать истинным проигрышем. Думать надо было не о сохранении ситуации, а о том, как правильно, со вкусом произвести преображение Петербурга.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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