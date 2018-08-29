Смольный предложил ввести гостевой сбор

В 2019 году Смольный может ввести в Петербурге свой "туристский сбор" - по аналогии с "курортным сбором" на юге России. Таким образом чиновники рассчитывают восполнить потери из-за отмены налога на движимое имущество, которая обойдется городскому бюджету в 18 миллиардов рублей. Эксперты от туриндустрии отнеслись к идее неоднозначно.

- Речь не идет о поборах, - заверил депутатов петербургского парламента на бюджетных слушаниях глава городского комитета финансов Алексей Корабельников. - Будем ориентироваться на практику европейских стран, там платежи разные - где-то один-два евро, где-то в процентах от стоимости проживания. Доходит и до пяти процентов, хотя для нас один-два евро будет достаточно справедливой ценой.

По словам чиновника, введение дополнительных платежей для туристов за пользование городской инфраструктурой - общемировая практика. Однако, по мнению экспертов, чиновники в своей риторике опускают несколько важных нюансов.

- Суть сетований Смольного заключается в потере доходов из-за ограничения роста тарифов и отмены налога на движимое имущество, - рассказывает директор филиала Российской гостиничной ассоциации по Петербургу и Ленобласти Алексей Мусакин. - А дальше эти "дырки" будут затыкать чем смогут. Разговор о "туристском сборе" идет давно, губернатор инициировал его еще весной. Однако здесь есть несколько моментов. Первый - когда мы говорим о туристском сборе, то ссылки на зарубежный опыт верны только формально. Европейские страны берут курортный сбор исключительно с иностранных гостей. Внутренние туристы никогда его не платят, и это логично. Иначе получается, что государство берет дополнительный налог со своих граждан.

Кроме того, на Западе система устроена несколько иначе. Иностранцы платят фиксированную сумму сразу при въезде. А в Петербурге речь идет о взимании неких процентов с постояльцев. С точки зрения чиновников это выглядит справедливо, а с точки зрения представителей гостиничного бизнеса - странно и нелогично.

- Допустим, гость заселился в отель и оплатил неделю проживания вместе с туристическим сбором, - рассуждает Мусакин. - А через день решил съехать - либо не понравилось, либо нашел друга, неважно. Гостиница должна вернуть ему плату за проживание. А как вернуть туристический сбор? Это ведь государственные деньги, и для возврата придется оформить кучу документов. Чтобы предлагать такие инициативы, необходимо все тщательно продумать.

Но самое интересное - как власти считают количество посещающих Петербург туристов. На самом деле очень просто. Как отметили в Российском союзе туриндустрии, единственные официальные цифры - статистика оборота легальных городских гостиниц. А большинство нелегальных денег уходит в Китай, организовавший в Петербурге мощнейший "теневой" туристический бизнес. Кроме того, сегодня многие туристы просто приезжают в Петербург на день и взять с них туристический сбор не получится.

Мнение

Павел Румянцев, заместитель директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии:

- Город действительно теряет определенные средства от деятельности нелегалов. Тут на первый план выходят и ряд проблем, связанных с обслуживанием китайских туристов, и правовой статус платных экскурсий с гидами без аккредитации, и водные перевозки частниками без лицензий. Однако введение туристического сбора вряд ли простимулирует внутренний турпоток в Петербург. Например, неясно, будет ли он взиматься с клиентов AirBnB, снимающих жилье напрямую через интернет. Соответственно, туристы могут выбрать вместо гостиниц "серый" сектор размещения, и бюджет только потеряет от этого.