В центре Петербурга мужчина напал с ножом на трех девушек

В Петербурге экипаж отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который в центре города напал с ножом на трех девушек.

Как следует из официального сообщения Росгвардии, одна девушка ранена. Первое нападение произошло на площади Тургенева.

Пострадавшая получила проникающее ранение, прибывшие врачи оказали ей на месте медицинскую помощь. Девушка смогла сообщить сотрудникам вневедомственной охраны приметы нападавшего.

В это же время на пульт дежурного поступило сообщение о еще одном нападении на сей раз на площади Репина, которая находится неподалеку от площади Тургенева. Наряд охраны незамедлительно прибыл на место.

Две другие девушки, на которых было совершено нападение, не пострадали. Они сообщили, что агрессивный мужчина угрожал им ножом. Злоумышленника задержали быстро. Мужчина пытался скрыться, но был задержан и передан прибывшим на место полицейским.