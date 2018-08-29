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29.08.2018 19:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Петербурга мужчина напал с ножом на трех девушек

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге экипаж отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который в центре города напал с ножом на трех девушек.

Как следует из официального сообщения Росгвардии, одна девушка ранена.  Первое нападение произошло на площади Тургенева.

В Петербурге подростков задержали за беспорядки в Таврическом саду

Пострадавшая получила проникающее ранение, прибывшие врачи оказали ей на месте медицинскую помощь. Девушка смогла сообщить сотрудникам вневедомственной охраны приметы нападавшего.

В это же время на пульт дежурного поступило сообщение о еще одном нападении на сей раз на площади Репина, которая находится неподалеку от площади Тургенева. Наряд охраны незамедлительно прибыл на место.

Две другие девушки, на которых было совершено нападение, не пострадали. Они сообщили, что агрессивный мужчина угрожал им ножом. Злоумышленника задержали быстро. Мужчина пытался скрыться, но был задержан и передан прибывшим на место полицейским.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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