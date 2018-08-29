В Петербурге подростков задержали за беспорядки в Таврическом саду

Правоохранители задержали двух 17-летних неработающих подростков, жестоко избивших местных жителей в Таврическом саду. Нападавших было больше, однако остальные пока на свободе.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, уголовное дело возбуждено по статьям "Побои" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

- В августе 2017 года следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу уголовное дело в отношении задержанных подростков, на тот момент содержавшихся под стражей, и их 12 соучастников, обвиняемых в серии грабежей и разбоев, было направлено в суд, где в настоящее время рассматривается по существу. Однако судом мера пресечения в отношении указанных подозреваемых была изменена на домашний арест, - говорится в сообщении ГСУ СК РФ. - Следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников злоумышленников и выявление иных эпизодов их преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.