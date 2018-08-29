Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест главу администрации МО "Смольнинское" Наталью Смирнову. Чиновницу подозревают в хищении почти 8,9 миллиона рублей, которые должны были пойти на благоустройство. Контракт на 80 миллионов был заключен, деньги перечислены, но работы по многим адресам остались невыполненными.

Тучи над муниципалитетом сгустились еще в ноябре прошлого года, когда следственное управление УМВД России по Центральному району Петербурга возбудило уголовное дело о мошенничестве по факту хищения средств.

По версии следствия, руководство МО обеспечило одной из фирм победу в конкурсе на благоустройство территории, а так как эти работы так никто и не провел, то муниципалитету был причинен ущерб в особо крупном размере. Наталью Смирнову задержали в конце прошлой недели. Чиновница 72 часа провела в изоляторе, а затем районный суд отправил ее под домашний арест. По сообщению Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Смирнова признала свою вину в том, что при ее участии победу в конкурсе на благоустройство территории одержала фирма "Инвест+", которая в итоге так и не выполнила все свои обязательства. К слову, директор этой фирмы сейчас находится под подпиской о невыезде.

Примечательно, что петербургская полиция - не единственная структура, которая заинтересовалась происходящим в МО "Смольнинское". В конце июня Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга обнародовала результаты проверки формирования и исполнения бюджета в муниципалитете. Счет нарушений шел на десятки, причем в самых разных областях. В частности, проверяющие пришли к выводу, что муниципальные чиновники за бюджетный счет ездили в Великий Устюг к Деду Морозу, покупали билеты в театры на несуществующие места. Нашлись нарушения и в благоустройстве. Так, выяснилось, что некоторые территории приводились в порядок по нескольку раз, причем все предыдущее благоустройство уничтожалось, закупалась чрезмерно дорогая тротуарная плитка.

Эту плитку муниципалитету припоминают и общественники. По данным движения "Красивый Петербург", с 2015 года почти две трети средств, выделенных на благоустройство, уходило на замену асфальтового покрытия на плиточное. В 2018-м на эти цели в местной казне заложено порядка 75 миллионов рублей. В движении "Центральный район за комфортную среду обитания" отмечают, что уложенная плитка быстро выходит из строя. Летом ее размывает дождями, а зимой плитку случайно ломают дворники, когда скалывают наледь.

История МО "Смольнинское" в некотором роде показательна. Вменяемое главе администрации хищение относится к 2015 году, дело открыли два года спустя. В сезон, когда проводились работы, ни общественники, ни контролирующие инстанции не смогли отследить, что по адресам из контракта благоустройство так и не осуществили.

Проверка Контрольно-счетной палаты, проведенная летом, являлась выборочной, - изучалось положение не во всех муниципалитетах сразу, а только в МО "Смольнинское".

К слову, в Петербурге насчитывается 111 муниципалитетов, и каждый из них имеет свой бюджет, суммы варьируются от 20 до 150 миллионов рублей на год. Бюджет утверждают муниципальные депутаты, и большая его часть традиционно направляется на благоустройство дворов. В ведении МО находятся внутридворовые проезды, детские площадки и пешеходные дорожки.

Как эти объекты содержат и ремонтируют, зачастую скрыто завесой тайны.

Вопрос в масштабах. Если смотреть на примере города, то когда ремонтируется улица, сразу несколько структур Смольного публикуют объявления, ГАТИ информирует о закрытии движения, комитет по дорожному хозяйству сообщает о плановых ремонтных работах, аналогичные объявления появляются и на сайтах районных администраций. О ремонте двора, естественно, никто никого не информирует, максимум, на что могут рассчитывать жители, - это информационный стенд непосредственно на месте проведения работ. Как считает Игорь Риммер, председатель общественного совета при комитете по благоустройству, это очень плохо.

- Необходимо организовывать общественную приемку таких объектов, чтобы жители и общественники, во-первых, знали, что где строится и ремонтируется, а также могли высказать свои пожелания, сразу указать на недостатки, если таковые имеются. Нужно, чтобы о таких работах знали и районные власти. Вся система должна быть прозрачной, - уверен эксперт. - Сейчас мы упускаем то, что происходит в муниципалитетах, хотя работы по благоустройству на этом уровне - это крайне важно.

Чисто теоретически узнать о том, что благоустраивают в конкретном муниципалитете, не так уж и сложно: достаточно зайти на сайт МО, обнаружить ведомственную программу по благоустройству и найти в ней список дворов, где планируются работы на текущий год, а потом пройтись по этим адресам и выяснить, все ли сделано, как указано в программе.Тем не менее, многие муниципалитеты не публикуют свои адресные программы, а в тех документах, что все-таки обнародованы, информации довольно мало. Отчитывается муниципалитет в первую очередь перед местными депутатами, и получается, что полная картина происходящего в муниципалитете есть только у самих его работников, но изучение этой картины может вызвать живой интерес не только у местных жителей, но и у органов следствия.

Прямая речь

Валерий Солдунов, председатель комиссии по экологии, городскому хозяйству, транспорту и ЖКХ Общественной палаты Санкт-Петербурга:

- Обращения от граждан, которые поступают к нам в Общественную палату Санкт-Петербурга, в частности в нашу комиссию, говорят о том, что в петербургских муниципалитетах контроль, особенно со стороны общественности, зачастую минимальный или попросту отсутствует. Изменить ситуацию мог бы закон об общественном контроле. Напомню, что на федеральном уровне существует закон "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", регулирующий данную сферу, однако в Санкт-Петербурге подобный закон пока не принят. Сейчас документ дорабатывается. Но важно, чтобы мнения петербуржцев в данном вопросе тоже были учтены, поэтому мы попросили Законодательное собрание включить представителей и экспертов Общественной палаты в рабочую группу для совместной проработки текста закона.